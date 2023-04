Solární panely by mohly chránit ovocné sady. Ministerstvo hodlá zrušit byrokratické překážky

Čeští pěstitelé usilují o to, aby na jednom místě mohla být fotovoltaická elektrárna i meruňkový sad. To by mohlo chránit úrodu před kroupami, silným deštěm, ale také by panely mohly fungovat jako ochrana před mrazy i pro zadržení výparu.

Zatímco ve Francii, v Německu, ale třeba také v Nizozemsku a Itálii tato symbióza částečně propustných fotovoltaických panelů a zemědělských plodin už funguje, česká legislativa to zatím neumožňuje. „Pokud bych tam chtěl postavit agrovoltaickou elektrárnu, musím zažádat na pozemkovém úřadu o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Ale přijdete potom o dotace. Už je to pro ty pěstitele nerentabilní,“ podotkl asistent z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity Ondřej Polák.

O změnu se snaží ministerstvo životního prostředí. „Stanovíme ve vyhlášce podmínky, jaký je maximální výkon z hektaru, jakým způsobem je to technicky možné provádět. Bude to muset nahlásit jenom čistou ohláškou,“ nastínil šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jako nejperspektivnější plochy pro agrovoltaiku vyhodnotilo ministerstvo právě vinice, chmelnice a sady. Překážkou by podle odborníků mohla být přetížená energetická síť. I proto by se energie měla ideálně přímo v místě výroby také spotřebovat.