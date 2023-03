Každý objekt v Česku by měl mít fotovoltaiku pro vlastní spotřebu, míní Hladík

Tyto oblasti je podle Hladíka potřeba řešit komplexně pomocí velkých strategických investic do školství, infrastruktury či inovací. „Celý fond Spravedlivá transformace je velmi úzce navázán na kraje. Kraje si tipovaly strategické projekty (…), kolik peněz má přijít do jednotlivých oblastí, kraje vybírají, které věci podpoří,“ upřesnil Hladík.

Hladík: Budoucnost je v komunitní energetice

Ministr se v pořadu vyjádřil i k další agendě svého resortu. Křivoklátsko prý bude národním parkem „na konci volebního období“. Budoucí národní park je prý „nás všech“, navíc už prý i komunistický režim počítal s jeho ustanovením. Některé druhy rostlin a živočichů jsou podle Hladíka jenom na tomto místě. Pro obce se prý nezmění vůbec nic, změní se jen přístup a hospodaření v krajině. „Přírodní hodnoty jsou tady mnohem důležitější než hodnoty hospodářské,“ sdělil.

Podle Hladíka by v budoucnu také každý objekt v Česku měl mít fotovoltaiku v kombinaci s baterií pro svoji vlastní spotřebu, což prý uleví zátěži sítě. Do dvou let vláda podpoří celkem 200 tisíc fotovoltaických zařízení na střechách. Ty mají být určeny k vnitřní spotřebě, přičemž až přebytky se mají dostávat do sítě.

Hladík uvedl, že budoucnost je podle něj v komunitní energetice, která také přibližuje výrobu a spotřebu. Také zmínil změnu klimatu – musíme prý snížit množství vypouštěného CO2 a zároveň adaptovat města a obce na klimatickou změnu.