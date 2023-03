Životní prostředí je teď klíčovým resortem, řekl nový ministr Hladík. Fiala akcentoval ochranu vody

Vyzdvihl význam resortu životního prostředí a zmínil se o mnoha úkolech jeho nové hlavy – podpoře strukturálně postižených regionů, ochraně vody, zemědělském zákonu, zákonu o ochraně příprody, o odpadech i recyklaci. „Očekávám, že se do nich hned pustíte,“ podotkl prezident.

Prezident Pavel připomněl po jmenování nového ministra životního prostředí, že ukončil „poměrně dlouhé období různých dohad a výhrad“. Dodal, že z toho, co měl „možnost zjistit, tak prázdných“.

Po jmenování se Hladík spolu s Jurečkou a Fialou přesunul do Vršovic, aby se ujal funkce. Fiala pak hovořil o dalších úkolech ministerstva životního prostředí vedle těch, o nichž se zmínila hlava státu. Premiér mluvil například o rozšíření programu Nová zelená úsporám. Podporu chce rozšířit o investice do bytových domů, možnost přechodu z plynových zdrojů na obnovitelné zdroje energie nebo poskytnutí státních půjček pro investice.

Za zásadní považuje premiér také ochranu vody. „Ochranu vody a vodních zdrojů považujeme za náš národní zájem,“ prohlásil. Hladíkovo ministesrtvo by podle něj mělo letos připravit zákon o zakotvení ochrany vody do ústavy.

Hladík není spokojen s některými transformačními projekty

Sám Petr Hladík hovořil o klíčovém významu ministerstva životního prostředí v transformaci energetiky na bezemisní. Budoucností podle něj je jaderná energie a energie z obnovitelných zdrojů, ve funci se chce soustředit na pomoc obcím a městům s aplikací komunitní energetiky.

Regiony, které transformace zasáhne nejvíce – o nichž se zmiňoval Pavel – chce nový ministr navštívit a zajímat se o to, jak chtějí rozdělit peníze ze 40miliardového programu připraveného na jejich podporu.

Od hejtmanů si chce nechat odprezentovat připravené projekty. „Mám u některých projektů otazník, jestli jsou vhodné, jestli přinesou změnu byznysu, zaměstnanosti,“ poznamenal Hladík.

Kromě ochrany vody se chce ministr zaměřit také na ochranu půdy, chce zabránit výstavbě na té nejhodnotnější. Hovořil také o přípravě vyhlášení národního parku na Křivoklátsku a chráněné krajinné oblasti u soutoku Moravy a Dyje a v Krušných horách. „Ve zbývajících dvou a půl letech dokážeme rozšířit nejhodnotnější chráněná území až o 25 procent,“ plánuje ministr.

Ekologické organizace očekávají od Hladíka zájem o klima i podporu recyklace

Na příjezd nového ministra čekali před jeho úřadem aktivisté z hnutí Fridays for Future, kteří uvedli, že doufají, že s Hladíkem na ministerstvo přichází expert a člověk s aktivním zájmem o problematiku klimatické krize.

Jan Freidinger z Greenpeace ČR považuje za důležitý úkol zajistit, aby Česko splnilo to, k čemu se v ochraně biodiverzity zavázalo na globální a evropské úrovni: chránit minimálně 30 procent české přírody, z toho deset procent v nejpřísnějším režimu.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA uvedl, že Hladík má před sebou velký úkol prosadit to, aby nová energetická politika státu byla silně zaměřena na ochranu klimatu, odklon od uhlí do roku 2033, modernizaci energetiky a zajištění energetických potřeb pro všechny.

Na cílené a efektivní využití peněz na zelenou transformaci apelovala Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku „Opatření, která snižují emise skleníkových plynů, mají často celou řadu vedlejších pozitivních dopadů: zbavují nás závislosti na dovozu fosilních paliv, pomáhají řešit energetickou chudobu i zlepšují ovzduší ve městech,“ konstatovala.

V oblasti odpadů a nakládání s nimi by se resort měl nadále zaměřovat především na podporu recyklace a předcházení vzniku odpadů, zejména na úrovni obcí a měst, míní Sarah Ožanová z Arniky. „Důležitá je také podpora poptávky po výrobcích z recyklovaných materiálů na trhu,“ poznamenala. Zálohový systém na plastové lahve by podle ní měl být zaveden do konce roku 2025.

Fiala s návrhem na jmenování váhal, Zeman ho pak odmítl

Hladík je nepřímým nástupcem Hubáčkové, která byla od předloňského prosince původní ministryní životního prostředí ve vládě Petra Fialy (ODS), ale rezignovala loni v říjnu. Zdůvodnila to zdravotními problémy. Lidovci, kterým podle koaliční smlouvy resort náleží, ji chtěli od počátku nahradit svým místopředsedou Hladíkem, ale s tím narazili. Nejprve váhal premiér Fiala s tím, aby jeho jméno předložil prezidentovi Zemanovi, a když to učinil, Zeman prohlásil, že Hladíka nejmenuje.

„Pan prezident mi sdělil, že má výhrady k mému jmenování a není v tuto chvíli připraven mě jmenovat ministrem životního prostředí. Domnívám se, že jsem mu tyto výhrady, které on vznesl, vysvětlil, nicméně v tuto chvíli pan prezident na svém stanovisku trvá,“ řekl Hladík poté, co počátkem ledna jednal se Zemanem v Lánech.