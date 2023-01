Zeman má výhrady, není prý připraven jmenovat Hladíka ministrem

„Vedli jsme spolu poměrně dlouhou debatu nad tématem řízení ministerstva životního prostředí. Debata byla poměrně obsáhlá, hluboká, poměrně konkrétní,“ řekl Hladík. „V jejím závěru mi pan prezident sdělil, že má výhrady k mému jmenování a není v tuto chvíli připraven mě jmenovat ministrem životního prostředí. Domnívám se, že jsem mu tyto výhrady, které on vznesl, vysvětlil, nicméně v tuto chvíli pan prezident na svém stanovisku trvá,“ dodal a ukončil brífink.

Průtahy se jmenováním nového ministra vyvolala kauza přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Bývalý náměstek brněnské primátorky několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval.

Zásadní výhrady Jurečka nečekal

Fiala už před středeční schůzkou prohlásil, že očekává, že po schůzce prezident oznámí svůj další postup. Podle Jurečky je pravděpodobné, že na dalším zasedání vlády ho už Hladík v roli ministra životního prostředí nahradí.

Zeman Jurečkovi už v listopadu avizoval, že se o problematiku životního prostředí bude intenzivně zajímat. Vicepremiér to uvedl před středečním jednáním vlády. „Na druhou stranu nepředpokládám, že by mělo dojít k tomu, že by pan prezident měl nějaké zásadní výhrady,“ dodal Jurečka s tím, že debata podle něj bude velmi podrobná.

Premiér Fiala navrhl Zemanovi jmenování Hladíka minulý týden, ve funkci má nahradit svou stranickou kolegyni Annu Hubáčkovou, která počátkem října rezignovala ze zdravotních důvodů. Jurečka vede úřad dočasně, v posledních týdnech minulého roku se věnoval v této roli převážně ekologické agendě předsednictví Česka v EU.