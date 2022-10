168 hodin: Hladík čeká na schůzku se Zemanem, zatímco policie zkoumá jeho telefon a počítač

To Hladík přiznává a vysvětluje: „Ano, na jedné z těchto schůzek se mě pan Horký ptá na privatizaci, a to z toho důvodu, že jeho žena měla pronajatý bytový prostor na adrese Čelakovského 1. Privatizace začala už v roce 2015, kdy si sama městská část chtěla pronajmout tento dům. Zároveň sama městská část, ne město Brno, ale městská část, pronajala manželce pana Horkého tento prostor v době, kdy byl zařazen k privatizaci.“

„Tu schůzku inicioval pan starosta Mrázek, ne já. Požádal mě SMS ten den ráno, jestli by se mohl operativně stavit. Protože jsem měl celý den jednání, tak jsem ho vmáčkl mezi dvě schůzky zhruba na deset minut, bylo to opravdu velmi krátké. Pan starosta mě informoval o tom, že postoj městské části se nezměnil,“ tvrdí Hladík.

Dle politologa Michaela Drašara z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy by kvůli vyšetřování policií, zabavenému telefonu a notebooku byla namístě Hladíkova rezignace.

„Petr Hladík se pozicuje do role někoho, kdo pomáhá policii objasnit trestnou činnost. Fakta jsou ale nezpochybnitelná. On měl prohlídku kanceláře, policisté zabavovali jeho techniku, dokumenty,“ upozorňuje reportér Aktuálně.cz Valášek. Vedení lidovců se za Hladíka postavilo kvůli jeho silnému vlivu v jihomoravské organizaci, míní.

Vlivný Hladík

Petr Hladík byl klíčovým mužem, díky kterému se Marian Jurečka stal v lednu roku 2020 předsedou KDU-ČSL. Už tehdy byl nejvlivnější osobou jihomoravské organizace, tedy nejvlivnější stranické buňky, bez které se nedá na stranickém sjezdu téměř nic podstatného prosadit, rekapituluje Hladíkovo postavení redaktor ČT Petr Vašek.

Premiér Petr Fiala (ODS) váhá a resort životního prostředí dočasně předal šéfovi lidovců, vicepremiérovi a ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi. „Je správný postup, že bude pověřen člen vlády tím, aby dočasně řídil toto ministerstvo, než se vyjasní situace kolem Petra Hladíka. Na to potřebujeme několik týdnů. To je doba, která je podle mě nejen potřebná, ale i únosná,“ okomentoval to Fiala.

Jurečka za Hladíkem nadále stojí: „On si není vědom, že by spáchal cokoliv protiprávního, cokoliv, co bylo v rozporu s vědomím a dobrými mravy, a není zároveň obžalován a není z ničeho obviněn. To je pro mě moment, kdy to není důvod pro to, abych tohoto člověka vyautoval z politického života.“

Politická kultura

Kopečný z Transparency International ale upozorňuje, že do konce listopadu nelze čekat jakékoliv finální rozhodnutí. „Tady probíhá vyšetřování a nemůžou zavolat 29. listopadu policii a zeptat se, jak jste na tom, obviníte pana Hladíka, nebo neobviníte,“ vysvětluje Kopečný.

„Je to další z kauz, která zpochybňuje slib koaličních stran, že zvýší politickou kulturu a nedopustí, aby se v politice a na vysokých postech objevovali lidé zapojení do různých kauz nebo trestně stíhaní. A kauz už začíná být opravdu hodně,“ míní ředitel české Transparency International.