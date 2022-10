Lidovci podpořili nominaci Hladíka na ministra životního prostředí

„Poslechneme si Petra Hladíka, s jakými informacemi přijede. To, co nám řekne, vyhodnotíme v nějaké diskusi a následně se nějak rozhodneme,“ sdělil Jurečka před jednáním celostátního výboru. Podobně mluví i další členové vedení. Klíčové jsou pro ně informace a následná debata. Hledání nového nominanta teď prý není na stole.

Brněnský městský soud v souvislosti s razií poslal do vazby sedm lidí. Kauza se týká privatizace městských domů. Petr Hladík ve čtvrtek zopakoval, že je připravený s policií spolupracovat a že on sám žádnému obvinění nečelí.

Policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři. Ten uvedl, že pro účely vyšetřování poskytl svůj mobil, počítač a přístup do diáře. Na jeho vysvětlení teď čekají nejen lidovci s koaličními partnery, ale i opozice. Podle hnutí ANO by mělo být o nominaci jasno, co nejdřív.

Druhá změna ve Fialově kabinetu

„Bylo by velmi v neprospěch této země, politické stability, i toho, že předsedáme Evropské unii, aby tady začalo vládu zatěžovat ještě KDU-ČSL,“ sdělila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Ctím presumpci neviny, je to situace, kterou sledujeme jako takovou a budeme čekat na to, jak se k tomu postaví KDU-ČSL,“ dodal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na rozhodnutí lidovců čeká podle předsedy poslaneckého klubu Jana Jakoba i TOP 09.

Výměna na postu ministra životního prostředí je zatím druhou změnou v kabinetu Petra Fialy (ODS). V červnu rezignoval ministr školství Petr Gazdík (STAN).