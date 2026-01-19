Hosté Událostí, komentářů týdne probrali hlasování o důvěře vládě

60 minut
Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o důvěře pro vládu ANO, SPD a Motoristů, kterou jí v týdnu vyslovila Poslanecká sněmovna. Debata se týkala i jmenování Filipa Turka (za Motoristy) vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, snah amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Grónska či návratu Čecha vězněného ve Venezuele Jana Darmovzala zpět do Prahy. Hovořilo se i o podobách městského osvětlení. Diskuse se účastnili ekonom a politický analytik Marek Koten, advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, umělec a bývalý politik František Ringo Čech, vedoucí komentářů Seznam Zpráv Kateřina Šafaříková a spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
- Domácí
- Události, komentáře týdne
- Sněmovna
- Poslanecká sněmovna
- Hlasování
- Debata
- Důvěra
- Andrej Babiš
- Vláda
- ANO
- Motoristé
- SPD
- Venezuela
- Vězení
- Návrat
- Jan Darmovzal
- USA
- Spojené státy
- Nicolás Maduro
- Donald Trump
- Grónsko
- Dánsko
- Filip Turek
- Ministerstvo životního prostředí
- Osvětlení
- Marek Koten
- Jan Kalvoda
- František Ringo Čech
- Kateřina Šafaříková
- Markéta Lukášková
- Hlasování o důvěře vládě
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- Výběr