Kvůli silným mrazům byla na začátku týdne rekordní spotřeba elektřiny

Domácnosti i firmy mají na svědomí vysokou spotřebu elektřiny a plynu. V mrazivých dnech se totiž výrazně zvyšuje energetická náročnost vytápění budov. Na začátku týdne padl dokonce rekord zatížení české elektrizační soustavy. Většinu spotřeby v dané chvíli pokrývaly tepelné, jaderné a plynové elektrárny.
Začátek ledna byl abnormálně chladný, oproti loňsku bylo podle tepláren skoro o čtyři stupně Celsia méně. Každý stupeň pod nulou zvýší spotřebu tepla v domácnosti podle analytiků v průměru o pět procent. Záleží na stavu nemovitosti a také způsobu vytápění.
Podle mluvčího Teplárenského sdružení Pavla Kaufmanna se proti průměrnému lednu zvýšil odběr tepla pro vytápění v domácnostech asi o patnáct procent. „V těch nejmrazivějších dnech to bylo o čtvrtinu i víc,“ dodal.
Domácnosti navíc podle analytiků už tolik nešetří. I díky příznivějším cenám pouští topení ochotněji. Další výrazné zlevnění analytici v nejbližší době nečekají. Ušetřit se podle nich dá ale třeba změnou dodavatele.
Do cen se má v budoucnu promítnout systém ETS 2
Ceny za vytápění může výrazně ovlivnit systém emisních povolenek ETS 2. Zatím ale není jasné, kdy a v jakém rozsahu ho Česko převezme. Pokud by to bylo bez výrazných změn, promítne se to do koncových plateb – hlavně lidí, kteří vytápějí zemním plynem a uhelnými palivy. Přímo uhlím topí v tuzemsku skoro sedm procent domácností.
Vytápění dřevem a biomasou do systému povolenek zahrnuto nebude, jsou považované za uhlíkově neutrální. Dřevem v Česku topí zhruba stejný počet lidí jako uhlím nebo elektřinou.