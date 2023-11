ON-LINE: Většina škol zůstává zavřená, do Prahy se sjíždějí odboráři. Začíná den protestů kvůli balíčku i financování školství

V Česku začal den odborářských protestů proti krokům vlády. Celý den zůstane uzavřena většina mateřských, základních a středních škol – asi 70 procent. V některých firmách či na úřadech se práce zastaví někde na hodinu, někde na dvě hodiny. Počet stávkujících odbory zatím nezveřejnily. Předseda nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo odhadl, že by to v průmyslových podnicích mohl být až milion zaměstnanců. Nespokojení odboráři a odborářky ze vzdálenějších částí republiky jsou již na cestě do Prahy, aby se připojili k protestnímu pochod a demonstraci. Pořadatelé nahlásili magistrátu několik tisíc účastníků.