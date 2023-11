Vláda hodnotí stávku odborů jako nátlakovou a konfrontační. Babiš vyzval kabinet k demisi

„Sociální dialog není to, že se sejdete ve stejné místnosti, ale to, že hledáte společně cestu a kompromisy, které by pomohly všem,“ uvedl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něho je důvodem k podpoře protestů „mystifikace a extrémně špatný přístup k lidem“ ze strany vlády. V případě, že kabinet nebude chtít jednat, jsou odbory připravené v protestních akcích pokračovat.

Členové vlády naopak opakují, že s odboráři jednají. Premiér Fiala již v pondělí ráno uvedl, že vláda je připravena s předáky dál jednat, ale ne pod tlakem. Zopakoval, že ozdravení financí i reforma penzí jsou nutné a kabinet z nich neustoupí. Zmínil, že tripartita by měla podle plánu zasednout příští týden. Podle odborářů se přijatý konsolidační balíček dá změnit a nutné je upravit nastavení daní.

„Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala. Za stávkou ve školství a dalšími demonstracemi vidí snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil ministerský předseda.

Stanjura odmítl konfrontační jednání odborů

Ministr financí Stanjura jednání odborářů považuje za nátlakové a konfrontační. Není možné plošně přidávat peníze pro školství, zdravotnictví a důchody bez toho, že se zajistí efektivní fungování těchto oblastí, uvedl během pondělí na síti X.

„Nikomu se nelíbí platit víc za elektřinu či potraviny, nebo že rostou pomaleji platy či důchody. A každý má už 34 let svobodné právo svou nespokojenost veřejně projevit. Odmítám ale nátlakové a konfrontační jednání odborů, jejichž postoje se prolínají se sněmovní opozicí,“ uvedl Stanjura.

Nikomu se nelíbí platit víc za elektřinu či potraviny, nebo že rostou pomaleji platy či důchody. A každý má už 34 let svobodné právo svou nespokojenost veřejně projevit 🇨🇿 Odmítám ale nátlakové a konfrontační jednání odborů, jejichž postoje se prolínají se sněmovní opozicí.



Bez… — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) November 27, 2023

Podle ministra se bez důchodové reformy a vládního úsporného balíčku nepodaří dát do pořádku české veřejné finance ani zastavit rychlý růst cen. „Žádná bezbolestná řešení v podobě plošného přilévání desítek miliard do školství, zdravotnictví či důchodového systému bez zajištění jejich efektivního fungování neexistují. Nesmíme přistupovat na hru 'pojďme se mít všichni lépe, než co si můžeme dovolit, ať to zaplatí ti po nás',“ doplnil Stanjura.

Jurečka navrhl odborářům setkání

Vicepremiér a lidovecký ministr práce Jurečka nevidí prostor pro celkovou revizi vládního ozdravného balíčku, jak požadují odboráři. Nemyslí si, že by se do jednání tripartity našel ještě termín pro jednání lídrů koalice s odborovými předáky.

„Že by se dělala nějaké korekce ozdravného balíčku, já pro to prostor nevidím. Paušálně říct, že bychom balíček revidovali, tak to určitě nelze,“ řekl Jurečka. Do budoucna nevyloučil případné úpravy v nastavení parametrů podle připomínek a poznatků z praxe.

„Došlo k celé řadě úprav. Zvýšení sazby pro zdanění právnických osob, pro výše příjmové skupiny fyzických osob, došlo ke zdanění nadnárodních společností doměřovací daní. Pokud přijde někdo, že chce nějaké kroky k lepšímu a vyššímu výběru daní, určitě jsme tomu otevření,“ uvedl ministr.