ŽIVĚ: Zástupci odborů hodnotí demonstrace a stávky

Odboráři protestují, protože se jim nelíbí vývoj Česka za současné vlády, řekl Středula. Kritizoval komunikaci kabinetu. V případě, že vláda nebude chtít jednat, jsou odbory připravené v protestních akcích pokračovat.

„Sociální dialog není to, že se sejdete ve stejné místnosti, ale to, že hledáte společně cestu a kompromisy, které by pomohly všem,“ uvedl. Středula zdůraznil, že odboráři tentokrát zastupují i zaměstnance, vlastníky a manažery, což se ještě nestalo.

Lékaři a zdravotníci nechtějí, aby jejich protest poznamenal péči, uvedl na demonstraci předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel. „Nenechme se postavit proti sobě,“ vzkázal pacientům s tím, že původně se lékaři ohradili proti úpravě přesčasů, která by z nich udělala nevolníky. „Nyní chceme víc, chceme pro vás pacienty a nás zdravotníky zachovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči,“ uvedl.

Pavel Bednář za Odborový svaz státních orgánů a organizací zmínil mimo jiné požadavky pracovníků v kultuře, zajištění bezpečnosti státu. I on zopakoval, že pokud vláda nepřistoupí k dialogu s odbory, budou protesty pokračovat. Zmínil neschopnost vlády komunikovat na příkladu premiérova klipu z nákupu v Německu. Zdravotnictví, školství a bezpečnost jsou základní funkce státu, které tato vláda neplní, konstatoval.