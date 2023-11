Začal odborářský den protestů proti vládě. Konají se stávky i demonstrace

Odbory čekají až milion stávkujících

Na dvě hodiny se má přerušit práce ve všech závodech automobilky Škoda Auto, a to od 13:00 do 15:00. Podle předsedy svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře chtějí celý den stávkovat úředníci některých úřadů práce či sociální správy, v části úřadů bude hodinová stávka přes poledne a část se připojí symbolicky. Symbolické zapojení plánují i dopravní odbory, třeba řidiči autobusů by mohli jezdit v reflexních vestách. Předák nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo minulý týden řekl, že se stávka uskuteční ve stovkách průmyslových firem. Mohl by to být až milion zaměstnanců. Podle dostupných údajů jsou v Česku asi čtyři miliony zaměstnanců.

Jurečka v pátek ČTK řekl, že kvůli stávce a protestům zrušil svou cestu do Bruselu na jednání ministrů práce. Místo toho se chce sejít s odboráři a stávkujícími. Vláda podle ministra odborům nabídla, že by se na zvýšení výdělků ve veřejné sféře a posílení rozpočtů resortů mohly využít peníze, které se letos neutratí. Putovaly by hlavně do odměn. Výše sumy by měla být jasná kolem poloviny ledna. Odboráři ale požadují navýšení platových tarifů. Předák ČMKOS Josef Středula ČTK řekl, že věří, že kabinet po stávce a protestech k nějakým opatřením a ústupkům přikročí.