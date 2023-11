Důvodům stávky nerozumím, říká Stanjura. Vláda nebyla ochotna se dohodnout, oponuje Středula

Šéf resortu financí ohledně nadcházející stávky prý nervózní není. „Aby byla nějaká dohoda, tak se musejí chtít dohodnout obě strany, to se bohužel zatím nesplnilo,“ uvedl. „Důvodům stávky nerozumím,“ řekl k avizované pondělní akci odborů. Zdůraznil však, že právo na stávku má každý.

„Chápu, že pan ministr to nemůže chápat, to je zcela logické,“ oponoval předseda ČMKOS s tím, když je to právě protest proti vládě. Důvodů stávky je podle něj vícero, odbory o nich prý jednají dlouhodobě. „Začalo to vyhlášením stávkové pohotovosti kvůli konsolidačnímu balíčku, který s námi vláda neprojednala, připravovala ho tajně a výsledek byl takový, jaký byl,“ vytkl.