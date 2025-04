Rath, Bereta i Čapí hnízdo. Bradáčová je spojená s řadou známých případů

Šéfka žalobců již uvedla, že by v aktuální funkci chtěla zredukovat soustavu státních zastupitelství na třístupňovou. „Je to jedna z věcí, o které bych ráda zahájila debatu. To, že to se v roce 2012 tehdejšímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi nepovedlo, ve mně nevyvolává obavu, že by se o tom znovu nemohly debaty otevřít,“ sdělila v Interview ČT24.

Mezi nejvlivnějšími ženami

V posledních letech se Bradáčová pravidelně vysoko umisťuje v žebříčku deseti nejvlivnějších žen Česka podle časopisu Forbes. Ten sestavuje žebříček ze jmen významných Češek z veřejné sféry, politiky, finančnictví a byznysu, neziskového sektoru, kultury i sportu. Před několika lety média Bradáčovou zmiňovala i v souvislosti s možnou prezidentskou kandidaturou.

Rodačka z Roudnice nad Labem vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (PF UK) v Praze, během studií absolvovala stáže v Německu a USA a v roce 1998 obdržela z rukou rektora Univerzity Karlovy cenu Karla Engliše za nejlepší absolventku společenskovědních oborů. V roce 2001 dokončila postgraduální doktorské studium v oboru veřejné právo. V současnosti je členkou Vědecké rady UK i PF UK, což podle svých slov považuje „za mimořádnou poctu a jedno z největších životních ocenění“.

Působí jako externí spolupracovník na katedře trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci a pracuje také jako lektorka na Justiční akademii. Pro studenty i laiky pořádá přednášky o roli státních zástupců v českém právním řádu. V roce 2016 získala v oboru trestního práva ocenění Právník roku.