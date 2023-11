Středula: Do stávky se zapojí víc než polovina členů Českomoravské konfederace odborových svazů

Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí víc než polovina členů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů, oznámil předseda ČMKOS Josef Středula. Konfederace zastřešuje na 270 tisíc odborářů z jednatřiceti svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Plánují se do ní zapojit i některé dopravní odbory. Doprava by se mohla přerušit v části jižních Čech od půlnoci do poledne, uvedl předák.