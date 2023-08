Odbory a zaměstnavatelé odůvodnili požadavky na změny úsporného balíčku. Rozhodne jednání koalice

Odbory a podnikatelé předložili společně devět návrhů na změny v konsolidačním balíčku. Sami šli na jednání s koaličními špičkami s optimistickými slovy a z úst politiků předem znělo, že část návrhů by koalice přijmout mohla, i když zřejmě ne všechny. Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí a místopředsedkyně vládní KDU-ČSL Šárka Jelínková prohlásila, že za přijatelné považuje jeden nebo dva z požadavků na změny. „Ale uvidíme, vše bude odvislé od společné diskuse,“ poznamenala před začátkem jednání.

„V rámci vládní koalice (…) budeme probírat devět společných návrhů našich sociálních partnerů. Chtěli jsme ještě předtím, než rozhodneme, si vydiskutovat některé detaily k tomu, co navrhují jak odbory, tak zaměstnavatelé,“ řekl Stanjura po jednání s odbory a zaměstnavateli. Podotkl, že úterní jednání „nebylo o tom, že bychom si řekli ,s tím souhlasíme, s tím ne‘“.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dal předem najevo, že by se nemusely danit zaměstnavatelské benefity. „Doufám, že se dohodneme na přijatelném kompromisu,“ řekl poté, co se zúčastnil jednání senátního sociálního výboru. Zdanění benefitů považují odbory i zaměstnavatelé za jeden z největších problémů a o odstranění tohoto návrhu z balíčku obzvlášť stojí.

Stanjura zase připustil, že by koalice nemusela trvat na změnách, které se mají týkat dohod o provedení práce. Podle ministra financí ale bude na každé úpravě potřebná společná shoda celé koalice. „Abychom udělali změnu v ozdravném balíčku, musí se na něm shodnout všech pět vládních stran, jako jsme se shodli na původním textu, který prošel prvním čtením,“ upozornil. Je nicméně přesvědčen, že po úterním jednání s odbory a zaměstnavateli má všechny potřebné informace a podklady, které bude ve středu potřebovat.

Naopak zřejmě koaličním jednáním neprojde požadavek, aby se poplatky z těžby nerostů zvýšily mírněji, než předpokládá původní návrh – z nynějších 1000 na 1200 místo 1500 korun za hektar. Za důležitou považuje tuto změnu prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, ale jednomyslná shoda mezi vládními stranami na tom zřejmě nebude. „Nesouhlasím s tím, abychom vraceli zpátky do původní hladiny zdanění těžby. Ta má devastující účinek na krajinu a stát se zbavuje svého nerostného bohatství,“ uvedl předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš.

Jan Rafaj varoval, že případné odmítnutí podnětů by byl signál, že kabinet o zklidnění situace nestojí. „Chápu, že není jednoduché dohodnout se s pěti koaličními stranami, zaměstnavateli, zaměstnanci a dalšími, nicméně naše podněty nemají zásadní zásah do procesu ozdravení. Jsou to skutečně menší položky, přitom mají ale výrazný dopad,“ uvedl.

Jak podotkl Stanjura, na středečním koaličním jednání budou i jiná témata, která předložily samotné koaliční strany. Balíček, kterého by se mohly změny dotknout, obsahuje šest desítek novel. Počítá s obnovou nemocenského pojištění pro zaměstnance, změnami DPH, zvýšením daní firem, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u alkoholu a tabáku. Nulovou spotřební daň má mít ale dále tiché víno.

Kromě daňových změn slibuje vláda i úspory, které se ale nepropíšou do zákonů, nýbrž do jednotlivých rozpočtových kapitol. Opatření mají v příštím roce podle vlády zlepšit saldo rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za příští dva roky to má být dohromady o 150,7 miliardy korun.