Vláda ignoruje sociální dialog a spoléhá na hlasy ve sněmovně, kritizuje odborář Samek

Místopředseda odborů popsal, že kabinet by měl návrhy přijmout. „Kdyby to byla skutečně proevropská vláda, tak by to udělala. V rámci Evropské unie platí pravidlo, že když se přichází s jakoukoliv zásadní změnou v oblasti sociální a pracovněprávní, tak Evropská komise nabídne nejprve tu otázku sociálním partnerům a když se dohodnou a ona zjistí, že to není v rozporu s evropskými základními dokumenty, tak to akceptuje,“ popsal Samek.

Očekával by, že pokud vláda bude věřit tomu, že oba dva sociální partneři chtějí totéž co ona – to znamená, aby se podařilo vyřešit problémy veřejných financí, ekonomika šlapala a zvládla se inflace – měla by vyslyšet návrhy, se kterými přicházejí.

Jedním z témat, na kterém se můžou sociální partneři s vládou dohodnout, jsou podle Samka změny v DPH. „My, kdybychom přišli s požadavkem na zrušení veškerých změn DPH a několika dalšími tak, aby to bylo rozpočtově neutrální. Nám jde o to, že změny, se kterými přijdeme, měly racionální jádro, byly obhajitelné i z pohledu vlády a nenarušily cíl fiskální konsolidace,“ vysvětlil místopředseda odborů. Podotkl také, že schodek veřejných financí považuje za problém.