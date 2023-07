Odbory a zaměstnavatelé připraví společný návrh změn úsporného balíčku, dohodla se tripartita

„Podle dohody s Petrem Fialou a ministrem Zbyňkem Stanjurou by měl být připraven společný pozměňovací návrh a v létě předložen do sněmovny. Nyní na něm začneme pracovat se zaměstnavateli,“ uvedl Roman Ďurčo na Twitteru při jednání tripartity. Co by měl společný návrh obsahovat, neupřesnil.

Odboráři i zaměstnavatelé shodně kritizovali například rušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnavatele zajímá i podoba škrtů v dotacích. Jsou proti snižování investic.

Tripartita se sešla den před začátkem prvního čtení konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně – balíčku, k němuž má výhrady opozice, ale i odbory a námitky zazněly rovněž od zaměstnavatelů. Ďurčo podotkl, že jednání „bylo konečně věcné“ a že si vládní politici vyslechli argumenty dalších stran tripartity.

Mluvčí kabinetu nicméně zdůraznil, že souhlas s tím, aby vznikl společný návrh změn balíčku neznamená automatické přijetí toho, co odboráři a zaměstnavatelé navrhnou. Politici vládní koalice opakovaně uvedli, že kabinet zásadnější úpravy svého balíčku nechystá. Připustili drobnější změny při projednávaní ve sněmovně při druhém čtení zákona. Na něj dojde nejdříve v srpnu.