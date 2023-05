Odbory vyhlásily kvůli vládnímu úspornému balíčku stávkovou pohotovost

„ČMKOS s okamžitou platností vyhlašuje stávkovou pohotovost. Je to pro nás velmi vážná situace. Jsme přesvědčeni, že to, co se odehrálo ve čtvrtek, překročilo všechny meze, které jsme si dovedli představit,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula po dopoledním jednání představitelů jednotlivých svazů.

Stávkovou pohotovost vyhlásily odbory několik hodin před jednáním tripartity, kde by měli o konsolidačním balíčku hovořit zástupci vlády se zaměstnavateli a právě odbory. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula předem kabinet obvinil, že s odbory nevede seriózní sociální dialog.

Odborový předák vyzval ke spolupráci i nezávislé odborové svazy. Vyhlášenou stávkovou pohotovost označil za nejmírnější prostředek, který mají odbory v repertoáru.

Odborářům podle jeho dřívějšího vyjádření vadí například snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, zavedení nemocenských odvodů či zvyšování penzijního věku.