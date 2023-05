Brutálně zasáhne do života občanů, kritizuje opozice úsporný balíček. Je kompromisem, zní od zástupců koalice

„Vláda svým konsolidačním balíčkem brutálně zasáhla do života občanů a firem,“ myslí si místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral. „Pro nás je nepřijatelné, aby se zvedaly daně Čechům,“ dodal. Peníze podle něj měl kabinet hledat jinde.

Šéfka poslanců ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová souhlasí s tím, že je třeba díry v rozpočtu zaplnit, s vládním řešením ale nesouhlasí. „To, co jsme tady viděli, je vlastně politická dohoda, neznáme žádné detaily. (…) Je tam víc otázek než odpovědí.“ Úspory na výdajové straně jsou podle ní nejasné, vláda by podle ní měla říct, na kterých dotacích a platech chce ušetřit.

Koaliční politici jsou s řešením spokojeni

„Každý z koaličních partnerů musel udělat kompromis, ale teď tady máme vládní ozdravný balíček a já jsem bytostně přesvědčen, že za ním všichni stojíme,“ řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Za svou stranu dodal, že nejdůležitější je to, že se ušetří dostatečná částka.

Místopředseda poslaneckého klubu STAN Ondřej Lochman souhlasí s tím, že se všechny strany musely na úkor společného plánu něčeho vzdát a zmínil urgenci úsporných opatření. „Když jdete škrtat a bavíte se o navýšení daní, je to vždycky složité, ale za nás je podstatné, že jsme mířili na to, abychom udělali úsporu 150 miliard, k tomu se blížíme, byly tam pro nás podstatné věci jako zanechat teplo a vodu v nižší sazbě DPH.“

„Za nás je důležité, že se vládě podařilo najít řešení, lidé si uvědomují, že musíme začít šetřit a že budeme muset zvednout nějaké daně,“ řekl šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Dokonce se nám to podařilo udělat tak, že nedochází k danění výplat a že nedochází ke zdražení nákupů.“

„My jsme naplnili to, s čím jsme všichni do té vlády šli. Chceme se chovat zodpovědně ne v horizontu jednoho vládního období, ale vidíme za horizont, do příštích deseti, dvaceti let,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Balíček v sobě podle něj nese jasné stopy sociálně-tržní ekonomiky.