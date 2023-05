ŽIVĚ: Vláda chce více zdanit tabák či alkohol, penzijní věk chce upravovat každý rok

Premiér Petr Fiala (ODS) v úvodu tiskové konference upozornil, že tempo zadlužování Česka je hrozivé, a kdyby se s ním nic nedělalo, vše by odnesly příští generace. Zdůraznil, že vláda je rozpočtově odpovědná. „Vláda si tento úkol tvrdě odpracovala,“ zdůraznil. Dodal, že to, co vláda nyní předkládá, je kompromisem, ale koalice za tím pevně stojí. Beze změn by schodek rozpočtu byl podle Fialy příští rok vyšší o 94 miliard korun, v roce 2025 o bezmála 150 miliard.

Premiér následně oznámil, že součástí balíčku je zrušení 22 daňových výjimek a také jedné ze sazeb DPH, takže ze tří zbudou sazby dvě. Více se má zdanit například alkohol či tabák, zlevnit naopak mají potraviny či bydlení. Nulová sazba DPH má být na knihy.

Většinu snížení schodků zajistí úspory, omezení neinvestičních dotací přinese podle Fialy 46 miliard, provozních a mzdových výdajů státu přes miliard dvacet. Kabinet podle něj nečeká slova chvály a v první chvíli ani masivní pochopení, ale je připraven na racionální debatu a obhajobu všech rozhodnutí.

Vláda také slibuje, že zrušením daňových výjimek se zjednoduší a zpřehlední daňový systém, což mimo jiné povede ke zkrácení daňového přiznání. Důchodová reforma pak podle Fialy stojí na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodů, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů.

Zátěž rozložená napříč společností

Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila, že si nelze zvykat na stamiliardové schodky. Zmínila, že vodné a stočné zůstanou ve snížené sazbě DPH. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) konstatoval, že pokud by vláda nic neudělala, přišlo by Česko v budoucnu například o bezplatné školství a zdravotnictví, kvalitní veřejnou infrastrukturu nebo sociální systém, který pomáhá potřebným.

Opatření podle něj neznamenají zpomalení ekonomického růstu, ale naopak to, že česká ekonomika může v dalších letech výrazně růst, z čehož budou těžit veškeré vrstvy české společnosti. Podle dalšího vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) jsou reformy koncipovány tak, aby se zátěž spravedlivě rozložila napříč celou společností.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že reforma důchodů počítá s tím, že penzijní věk by se měl nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Penze by podle něj měla trvat v průměru 21,5 roku. Pokud by se důchodový systém nezměnil, musel by stát v roce 2050 najít 350 miliard , aby ho ufinancoval, upozornila ekonomka Danuše Nerudová.

Jurečka vypíchl, že nové důchody by měly růst pomaleji než dnes. Část příjmu ve stáří by si člověk měl zajistit ze spoření, na které přispívá stát. Reforma také počítá se společným základem pro výpočet penze manželů i větším zohledněním péče o děti. Zmírnit se mají podmínky penze vdov a vdovců. Garantovaný důchod by měl nově dosahovat dvaceti procent průměrné mzdy, doplnil.