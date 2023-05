Vláda chce zavést dvě sazby u DPH, zvýší daň firmám a z nemovitostí

Potraviny, bydlení, léky a zdravotnické výrobky se mají přesunout ze současné sazby patnácti procent do dvanáctiprocentní. „Ve snížené sazbě zůstávají bezlepkové výrobky, vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, ubytovací služby, vstupné na kulturní a sportovní akce, dětské sedačky do automobilů, stravovací služby s výjimkou čepovaného piva, stavební práce pro bydlení, časopisy a pohřební služby, “ uvedl dále ministr. Všechny ostatní položky mají být v základní sazbě.

Rušení některých daňových výjimek

Zrušeno má být 22 daňových výjimek. Ruší se například školkovné či sleva na studenta. O daňové zvýhodnění mají také přijít nepeněžní benefity zaměstnanců nebo nadlimitní stravenky.

Vláda dále navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se omezí na manžela či manželku pečující o dítě pouze do tří let věku. Snížit chce také limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her ze současného milionu korun na 50 tisíc. Vláda též například navrhuje zrušit odpočet za členské příspěvky odborům. Plat prezidenta republiky bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance, nikoliv už podle zvláštního daňového režimu.