Vláda předvádí jen hru na škrty, plísní Klaus úsporný balíček. Doplatí na to zaměstnanci, varuje Středula

Úsporný vládní balíček a návrh změn v důchodovém systému, které vláda představila ve čtvrtek, nepovažuje bývalý prezident Václav Klaus za zásadní krok, který by od pravicové vlády očekával. Dokázala to více než dvě a půl hodiny trvající tisková konference, která podle něj byla zbytečně teatrální. Kabinet s opatřeními přichází velmi pozdě, myslí si.

Vláda přešlapovala na místě a pokračuje dál, kritizuje Klaus

Exprezident přiznává, že vláda kvůli rekordně vysokému deficitu rozpočtu škrtat musí, podle něj ale veřejnost pouze zavalila zbytečnými čísly a do nutných změn ve fiskální politice zbytečně „zapletla“ i změny v důchodovém systému. „Jestli někdo přešlapoval na místě, tak to byla téměř dvacet měsíců nynější vláda,“ uvedl ve vysílání ČT s odkazem na tiskovou konferenci, kde za váhání vláda kritizovala své předchůdce.

Podle Klause je řešení jednotlivých miliard míjením podstaty problémů s rozpočtem. „Nehledejme miliardy, hledejme zásadní změnu našeho systému. Máme inflaci a zaplést do celé té akce jakousi fiktivní důchodovou reformu panem Jurečkou je úplné pomíjení věci,“ apeloval. Prezentaci změn by pak chtěl z názvu „Za pět minut dvanáct“ podle vzoru amerického filmu přejmenovat na „V pravé poledne.“ Jediný rozdíl vidí v tom, že premiér Petr Fiala (ODS) se podle něj tváří, jako že se nic neděje, což považuje Klaus za úsměvné.

Vláda ztratila paměť, říká Středula

Podobu plánovaných změn už dříve kritizoval šéf největší odborové centrály Josef Středula, který ve vysílání ČT zopakoval, že kabinet se na nynějším strukturálním deficitu podílel i v předchozím volebním období, když zrušil superhrubou mzdu. Výpadek těchto příjmů se podle něj nyní zbytečně snaží najít v oblastech, které se citelně dotknou zaměstnanců a živnostníků.

„Na tiskové konferenci vláda fungovala jako podomní prodejci hrnců, kteří vysvětlují, že to je to nejlepší, co mohla udělat. Až po tiskové konferenci jsme se začali dozvídat, co do návrhů skutečně dali,“ stěžoval si. Kritizoval také podle něj nejasné vymezení sazeb DPH.