Na severu Moravy vydatně prší, na Jesenicku platí extrémní stupeň nebezpečí

„V oblasti Jeseníků, Rychlebských hor a Králického Sněžníku od brzkého rána vydatně prší,“ uvedl ČHMÚ. Déšť by měl podle něj pokračovat s proměnlivou intenzitou do odpoledních hodin, poté by měl postupně slábnout. „Očekáváme srážkové úhrny mezi 30 až 50 milimetry, na severních návětřích až 80 milimetrů,“ doplnil ústav.

Zhruba v 08:30 ČHMÚ uvedl, že na Jesenicku spadlo za uplynulých šest hodin až padesát milimetrů srážek. V této oblasti tak zvýšili meteorologové stupeň nebezpečí kvůli dešťům na extrémní, tedy nejvyšší ze tří uváděných stupňů.