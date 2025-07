Kdy jít na zkoušku? Podle nové studie se vyplatí čas kolem oběda

Výsledky ústní zkoušky na školách by měly odrážet hlavně to, jak dobře se student připravil. Italští vědci teď ale při analýze dat narazili na další faktory, jež výsledek ovlivňují. A se znalostmi studentů mají podle všeho jen málo společného.

Přestože jsou data omezená jen na tuto malou část populace a velmi specifickou situaci, autoři se domnívají, že by se výsledky daly interpretovat a tedy i využít v mnohem rozsáhlejším kontextu. „Věříme, že tento vzorec by se mohl vztahovat i na pracovní pohovory nebo jakýkoli hodnotící proces naplánovaný v průběhu dne,“ naznačuje Vicario. „Moc by nás zajímalo, jestli se i rozhodnutí o přijetí do zaměstnání liší v závislosti na denní době, pokud jde o spravedlnost nebo výsledek.“

Čas zkoušek

Vědci se do tohoto výzkumu vrhli poté, co narazili na studii, která prokázala, že soudci nejčastěji rozhodují ve prospěch obžalovaného po přestávce na jídlo anebo na začátku zasedání. Když se o tom bavili, dospěli k názoru, že to nemusí být dost vypovídající: v různých částech dne se totiž mohou soudit odlišné druhy případů. Vědci proto hledali něco podobného, ale současně takového, aby to mělo lepší výpovědní hodnotu a kde by se daly účinněji odfiltrovat různé možné vedlejší vlivy.

A vybrali si proto kolokvia na univerzitách; jednak jsou subjektivnější než rozhodnutí soudů, ale také se dá kvalita studenta odvodit objektivněji z jeho dlouhodobých výsledků. Pokud opravdu denní doba ovlivňuje hodnocení, měly by to nejlépe dokazovat právě rozsáhlé údaje o výsledcích zkoušek, argumentují autoři.

„Ústní zkoušky na italských univerzitách jsou naplánovány na stanovené časy a obvykle trvají 10 až 30 minut na jednoho studenta,“ popsal Vicario. „Neexistuje žádný standardizovaný formát: profesoři kladou otázky na základě obsahu kurzu a známky udělují až na místě. Tyto zkoušky mohou být velmi stresující kvůli jejich nepředvídatelné povaze i významu, který mají pro akademický postup,“ řekl.

Vědci pak našli i vysokou školu, která měla databázi s údaji, které mohli využít. Jednalo se právě o univerzitu v Messině, od níž získali data o výsledcích zkoušek za roky 2018 až 2020. Výzkumníci shromáždili čas, datum a výsledek 104 552 hodnocení provedených 680 zkoušejícími pro 1 243 kurzů. K měření obtížnosti jednotlivých zkoušek také použili počet kreditů udělených za zkoušku k získání titulu. To jim umožnilo vyloučit obtížnost zkoušky jako faktor a provést statistickou analýzu hodnotící pravděpodobnost úspěšného složení zkoušky na základě času, kdy zkouška začala.

Kdy skládat zkoušky

Vědci zjistili, že úspěšných bylo jen 57 procent zkoušek. Úspěšnost sledovala Gaussovu křivku s vrcholem v poledne: neexistoval žádný významný rozdíl v šanci na úspěšné složení zkoušky, pokud ji student absolvoval v 11:00 nebo 13:00, ale šance na úspěšné složení zkoušky byly nižší, pokud se zkoušený dostavil před zkoušejícího v 08:00 nebo 09:00 a také mezi 15:00 nebo 16:00. Šance na úspěšné složení zkoušky byla stejná brzy ráno i pozdě odpoledne.