Při špatných známkách má být rodič oporou, apeluje psycholožka

Denisa Šindlerová

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

10 minut Studio 6: Psycholožka Lenka Šulová o odměnách a trestech žáků Zdroj: ČT24

Školní rok je u konce a děti dostávají vysvědčení. Při nepříznivém hodnocení se mnohdy bojí přijít ze školy domů. Rodiče by neměli v takovém případě reagovat impulzivně a snížit se třeba k fyzickým trestům. Vysvědčení je totiž podle odborníků i jejich vizitkou. Naopak by měli dítě podpořit a povzbudit, že to třeba bude příští rok lepší.

„Všichni rodiče by si měli uvědomit, že děti jsou různé, mají různé dispozice a možnosti, musí spolupracovat v různých seskupeních ve třídách s různými učiteli. Zkrátka dítě přijímáme takové, jaké je a jenom se máme snažit dokázat rozvíjet jeho potenciál, to znamená pomoc mu překonat i to hodnocení,“ popsala profesorka Lenka Šulová z Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Koneckonců i dospělí, když jsou vystaveni hodnocení, pociťují podle psycholožky trému, moc si nevěří a mají občas strach. „Takže nějaká slova podpory, víry, že to dobře dopadne a že třeba příští rok se to může zlepšit, jsou určitě na místě,“ poradila. Role věku Právě věk žáka hraje roli v tom, jak vážně bere dítě celý proces vysvědčení. „Třeba u nejmenších jsou strašně důležité dospělé autority – rodiče, s jakým poselstvím je do školy pošlou, jak ho připravují, a samozřejmě učitelé. To jsou zcela bohové pro takové prvňáčky i druháčky,“ doplnila psycholožka. Ve vyšším věku pak podle ní hraje roli skupina a spolupráce v ní. „Občas třeba nejlepší žák může být vydělen, protože ostatní tak chytří nejsou nebo nejsou tak pilní. Je to paradox, že nejlepší žák nemá žádné kamarády,“ vysvětluje Šulová s tím, že záleží na učiteli a škole, jak téma chytrosti uchopí a jak dokáže předat poselství, že známky nejsou jen mrtvé číslice, ale o něčem vypovídají.

Myslí si, že vysvědčení se rozdává nejen dětem, ale i rodičům. „(Rodič) má opravdu možnost být dítěti oporou. Nejenom že mu dává svačiny, ale také v tom, že mu pomůže s jednotlivými problémy, které se mu na cestě celoročního učení staví,“ uvedla Šulová. Dodala, že velmi často rodiče ani nestačí na určitou úroveň dětí v některých předmětech, ale mohou se podle ní postarat například o to, aby dítě někdo pravidelně doučoval.

Fyzické tresty Podle výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy z roku 2023 fyzické tresty za součást výchovy považuje více než třetina rodičů. „Je to tak trošku bezradnost rodičů, když už nevědí, jak se opravdu postavit k působení na dítě, tak sahají po takovém zoufalém činu,“ míní psycholožka a dodává, že fyzický trest je velmi krátkozraké řešení.