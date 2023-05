„Nebudeme ustupovat,“ řekl Fiala k vyjednávání o úspornému balíčku v Otázkách Václava Moravce

přehrát video Otázky Václava Moravce s Petrem Fialou

Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové vláda „sníží HDP a zaškrtí ekonomický vývoj“. Šéf největší odborové centrály v Česku (ČMKOS) Josef Středula balík zase označil za „deformu se vším všudy“. Podle Fialy je balík úsporných opatření reakcí na rusko-ukrajinskou válku, která „bude mít dopad prakticky na všechno“. „Na to také reagujeme adekvátním způsobem,“ řekl. Premiér rozumí tomu, že s jednotlivými kroky nejsou spokojeni ti, kterých se úspory dotýkají. „Konkrétní zájmové skupiny budou lobovat za své zájmy. Tak to má být, ale my musíme mít na paměti zájem celku,“ uvedl. Bez opatření by podle něj stát zkrachoval.

Změny budou přípustné při opravě chyb, uvedl Fiala V pondělí proběhne jednání tripartity, kterého se kromě zástupců vlády zúčastní také odbory a zaměstnavatelé. Prostor pro změny však podle Fialy „v zásadních věcech určitě není“. Kabinet podle něj nechce ustupovat nátlaku, protože přijetí úsporných kroků je nutné. A to i v případě, že by hrozila například generální stávka. „Přece si nebudeme vynucovat to, že tady budeme žít na dluh, když se řídí do katastrofy celá země,“ uvedl.

Změnám v balíku podle Fialy kabinet zcela nepřístupný není – pokud by další jednání s odbory nebo opozicí odhalily evidentní nebo technickou chybu, je vláda připravená ji v legislativním procesu upravit. Neústupnost ministrů zdůvodnil premiér tím, že opatření fungují jako celek, jsou sociálně citlivá a vyvážená tak, aby nedopadla pouze na určitou skupinu obyvatel. Lidé si podle něj však zvykli na benefity, na které nyní stát nemá. To se týká například dotací, které čerpají i firmy, které vykazují zisky. Stejně tak si stát nemůže dovolit rozsáhlé množství daňových výjimek. „Nemáme na to, je to nepřehledné, je to špatné, a proto jsme to upravili,“ uvedl.