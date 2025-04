Startují zápisy do prvních tříd základních škol. Na co se připravit?

Začínají zápisy do prvních tříd základních škol, které potrvají do konce dubna. Konkrétní termín určují ředitelé škol. Přinášíme informace, na co se připravit a co od zápisu očekávat. Část rodičů bude také žádat pro své děti o odklad povinné školní docházky, v září by pak do prvních tříd mohlo nastoupit zhruba 120 tisíc žáků.

„My se s rodiči snažíme setkávat už před zápisem. Máme přípravnou fázi, kdy se při dni otevřených dveřích snažíme vysvětlit všechny aspekty zápisu a podrobnosti, aby na to byli připraveni. Doporučujeme, aby pokud možno přišli rodiče k zápisu s dětmi. Je to společenský akt. Je to o tom, že děti jsou motivované k dalšímu studiu a podobně,“ uvedl ředitel ZŠ Květnového vítězství v Praze Pavel Kopečný, který zároveň ale dodal, že případ, že by rodiče přišli na zápis bez dětí, je velmi výjimečný.

Letos v září mají do první třídy nastoupit děti, které se narodily od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Zápisy se kromě nich týkají také sedmiletých a starších dětí, které měly dříve odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.

Psycholožka Veronika Pavlas Martanová také dodává, že nejvhodnější je situaci konzultovat s učitelkou v mateřské školce, která zná děti velmi dobře. „Často pro ně mají připravená různá portfolia a sledují dovednosti,“ míní. Z odborného poradenského hlediska by dítě podle ní mělo být schopno například vydržet u nějaké činnosti. „My tomu říkáme výkonová motivace – tedy vydržet u něčeho, co si samo nevybírá, u drobné práce po dobu deseti nebo patnácti minut,“ podotýká.

Ministerstvo v minulosti také zveřejnilo takzvané Desatero pro rodiče dětí předškolního věku . Jde o materiál, či soupis toho, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Je však potřeba brát v potaz to, že zrání dítěte je nerovnoměrné a každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, může se k nim však přiblížit.

Letos mají školy možnost v nutných případech vyhlásit takzvaný zvláštní zápis k povinné školní docházce pro cizince s dočasnou ochranou, tedy pro děti ukrajinských uprchlíků, a to v termínu od 1. června do 15. července. Podle ministerstva školství to ale není vhodné řešení. Zvláštní zápis podle resortu znevýhodňuje děti s dočasnou ochranou, protože ostatní děti cizinci se zapisují společně s českými dětmi.

Pokud spádová škola nemůže dítě vzít z kapacitních důvodů, zřizovatel školy (místní úřad) musí pro dítě najít volné místo v některé z dalších škol v okolí. Pokud rodiče nesouhlasí s rozhodnutím zřizovatele nebo ředitelství školy, mohou také podat odvolání. Odvolání musí být podáno písemně do patnácti dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí dítěte do základní školy.

Pavlas Martanová poukázala na to, že v poslední letech zaznamenali obrovský nárůst vývojové disfázie, která zahrnuje horší porozumění řeči, horší výslovnost ale i stavbu věty. „U nich jsme zaznamenali obrovský nárůst. V minulosti to byly ojedinělé případy a teď je výskyt výrazně větší. Nedokážu říct, kde je příčina, víme jen, že to tak je a že to potřebuje speciální péči a hodně odborného vedení,“ dodává.

Podíl odkladů povinné školní docházky v tuzemsku dlouhodobě výrazně převyšuje průměr ostatních evropských zemí a dosahuje hodnot kolem dvaceti procent, uvedla ve výroční zprávě za školní rok 2023/2024 Česká školní inspekce. Odklad by přitom měl být jen výjimečným opatřením, které by se podle některých expertů mohlo týkat dvou procent dětí.

Současné velké množství odkladů negativně ovlivňuje kapacity mateřských škol, které by se po omezení odkladů mohly stát dostupnějšími pro tříleté děti. Podle Kopečného je ale otázka odkladů složitá. „Děti, které nejsou ještě zralé do školního věku, kdy se začnou věnovat studiu, by do toho měly dospět,“ podotkl.

Snížit počet dětí s odkladem by tak měla novela školského zákona, která je nyní v Poslanecké sněmovně. Odklad by do budoucna byl možný jen tehdy, pokud zdravotní stav dítěte, například závažné fyzické či psychické postižení, neumožňuje účast ve výuce. Žádost o odklad by bylo třeba doložit doporučením lékaře specialisty, například onkologa nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení. Pediatři by doporučení dávat nemohli.

„Pokud to funguje a vyhovuje a nepociťujeme disproporci v dalších letech vzdělávání, tak já osobně bych to razantně neměnil,“ zmínil s tím, že vysoký počet odkladů není v jeho případě problém. „Pokud je to každý rok přibližně stejné, tak školy už vědí, že pokud mají ve spádové oblasti dvacet dětí s odkladem, tak s tím mohou počítat – na řadě škol existují přípravné třídy, kam tyto děti směřujeme. Ten systém je docela dobře nastavený v tomhle směru,“ dodal.

Psycholožka: Pro odklady je v českém systému důvod

Podle psycholožky Pavlas Martanové je pro počet odkladů v českém systému důvod. „Kdybychom posílali všechny šestileté děti do školy tak, jak je to v jiných zemích, tak by školy byly více nachystané a všichni bychom s tím počítali,“ dodává. V tuto chvíli je to podle ní ale nastavené tak, že dítě by mělo vstupovat do první třídy „školsky zralé.“

„Podle kritérií, která se předpokládají v první třídě, posoudíme, zda to dítě je, nebo není připraveno,“ dodává s tím, že kdyby se kritéria uzpůsobila tak, jak je zamýšleno do budoucnosti, tak by nebyl důvod dávat dětem odklady, protože by se počítalo s tím, že mohou dozrávat i v průběhu první a druhé třídy.

„Myslím, že posun bude tím směrem, že budou nastupovat všechny děti v šesti letech, ale zároveň bude potřeba posílit terén,“ dodala s tím, že bude potřeba například posílit speciální pedagogy na školách či screeningy v mateřských školách. „Abychom děti dříve vyhledali a bude potřeba, aby se zapojili také více rodiče, a co půjde, do září dotrénovali s dětmi,“ dodala.