ŽIVĚ: Poslanci se budou zabývat změnami trestního práva

Vládní novela trestního zákoníku dává větší přednost alternativním trestům včetně peněžitých a některé činy částečně dekriminalizuje. Omezeně uvolňuje pravidla pro pěstování a držení konopí. Ministerstvo spravedlnosti si od změn slibuje to, že uleví přetíženým věznicím, zefektivní se trestní řízení a sníží se recidiva i výdaje státu. Nově předloha trestá takzvanou deepfake pornografii.

Sněmovna by měla zahájit také projednávání poslanecké novely o vyšší peněžité pomoci obětem trestných činů. Předloha má zavést i individuální vzdělávací plány pro soudce. Pomoc obětem se má odvíjet od průměrné hrubé mzdy, což zajistí její valorizaci do budoucna. Nyní zákon stanoví konkrétní částky, případně jejich horní hranici. Další předloha skupiny poslanců by dala Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo vydávat dluhopisy jako další zdroj peněz k pokrytí svých výdajů.

Na programu je rovněž novela, jež by měla podle předkladatelů z řad poslanců co možná nejvíce přiblížit péči o děti v dětských domovech obvyklému rodinnému životu. Zřizovatelé domovů by podle předlohy také měli dávat přednost poskytování služeb v běžných bytech a domech před ústavy.

Poslanci by měli projednat v prvním čtení také omezení množství odkladů povinné školní docházky. Školská novela by navíc změnila hodnocení žáků v první a druhé třídě, neměli by dostávat známky, ale slovní hodnocení.