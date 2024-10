Některé školy by měly dostat peníze na psychologa ze státního rozpočtu, schválila vláda

Novelu školského zákona, která má zavést mimo jiné pravidla pro fungování školních psychologů a speciálních pedagogů na základních školách, schválila vláda. Informoval o tom ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Novela podle něj kromě toho opravuje systém financování regionálního školství, ve kterém systém dává všem školám stejně peněz bez ohledu na to, jak náročnou nebo kvalitní práci dělají. Návrh přináší možnost poslat více peněz například školám, které se věnují sociálně znevýhodněným dětem nebo systematicky pracují s nadanými dětmi, řekl Bek.

Zavádění školních psychologů a speciálních pedagogů je podle Beka důležité proto, aby bylo možné se věnovat problémům, které souvisejí s duševním zdravím dětí nebo například s poruchami učení. Větší běžné základní školy, předpokládá se školy se 180 a více žáky, by měly dostat peníze na školního psychologa či speciálního pedagoga ze státního rozpočtu. Maximální počet financovaných hodin by stanovilo vládní nařízení, vyplývá z dokumentů k novele.

Vláda by podle návrhu mohla v případě potřeby vládním nařízením pro kalendářní rok či roky stanovit stejný počet hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu v dané škole jako při rozpisu peněz v roce předcházejícím. Stanovení limitu by se mohlo týkat i financování školních psychologů a speciálních pedagogů.

„Zavádíme v zákoně možnost pro vládu regulovat tempo personálního růstu kapacit v regionálním školství,“ řekl Bek. Pokud ve škole například neporoste počet dětí, nemohla by v daném roce zaměstnat více učitelů. Stát podle Beka musí mít nástroj, jak v případě nepříznivých ekonomických okolností růst například počtu učitelů regulovat.

Výpočet by měl vycházet z průměrného počtu žáků dané školy za poslední tři roky. Menší školy by měly mít možnost nadále čerpat peníze na takzvaná podpůrná opatření, ke kterým mohou školní psychologové a speciální pedagogové patřit. Úprava by podle zprávy RIA měla platit od roku 2026.

Novela podle Beka přináší také pozici provázejícího učitele, který má zlepšit vzdělávání nových učitelů. „Teď bude mít praxe, kterou vykonávají studenti učitelství, velmi pevné obrysy a bude se jim věnovat standardně učitel, který je k tomu dostatečně připraven a je zkušený a bude také za to řádně odměňován,“ řekl Bek.