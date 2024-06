O funkci ředitele školy nemají učitelé zájem. Odrazuje je papírování, ukázal průzkum

Letos jí bude 76 a ve svojšínské mateřské a základní škole na Tachovsku působí jako dočasná ředitelka. O záskok ji před lety požádal starosta. „Takže jsem nastoupila na tři měsíce a dopadlo to tak, že už jsem tady od toho roku 2015, a vypadá to, že tady ještě nějakou dobu budu,“ říká Marie Hackerová.

Bezmála deset let starosta vypisuje na pozici ředitele konkurzy, ale marně. „Do konkurzů se buď nikdo nepřihlásil, nebo se přihlásil jenom někdo, kdo nesplňoval zákonné podmínky pro přijetí na funkci ředitele školy,“ popsal starosta obce Svojšín Karel Petráň (nestr.).

Náročná administrativa

A tak na podzim vypíše další. O post ředitele podle něj není zájem kvůli náročné administrativě. Papírování odrazuje téměř tři čtvrtiny učitelů. Z toho více než pro třetinu je to nepřekonatelný problém. Podle ministerstva za to může velké množství malých škol. Změny má zajistit připravovaná novela školského zákona.

„My bychom určitě nechtěli, aby se zhoršila dostupnost prvního stupně v nějaké lokalitě, o to nejde. Ale jde o to takové školy spojit do většího celku, který by zajišťoval všechny administrativní a manažerské funkce,“ popsal ministr školství Mikuláš Bek (STAN).