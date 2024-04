Bek chce dostat do škol více absolventů učitelství. K praxím fakulty nepřistupují jednotně

„Na didaktické úrovni z hlediska učení jsou připraveni. Na co připraveni nejsou, je náročnost tříd v oblasti komunikace a chování,“ přiblížil ředitel Základní školy Hanspaulka Ondřej Bárta.

Studenty nově akreditovaných pětiletých programů proto čeká změna. Do škol budou chodit až čtyři dny v týdnu po jeden celý akademický rok. „My jsme tento model zkoušeli v minulých letech v rámci projektů. Musím říct, že se to setkalo s pozitivní odezvou, především ze strany studentů, u kterých vidíme větší ochotu zůstat ve školách,“ okomentoval předseda Asociace děkanů pedagogických fakult František Vaníček.

Ministerstvo definovalo minimální počet hodin na praxích také u bakalářských a navazujících programů. Třeba na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze by to od prvního do pátého ročníku znamenalo 110 hodin navíc. Zástupci fakulty upozorňují, že by školy určené pro praxe studentů nemusely takový nárůst zvládnout.

Podle ministerstva je potřeba dostat do škol více absolventů. I proto, že roste počet nekvalifikovaných učitelů. „Máme přes dva tisíce absolventů učitelství ročně, ale budeme jich potřebovat výrazně více. Navýšení bude o desítky procent,“ podotkl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Resort ještě letos zpracuje podrobnou analýzu oborů, ve kterých chybí nejvíce učitelů. Ty by si pak stát mohl u fakult cíleně objednávat.