Podle Lipavského je Česko připraveno podpořit sankce proti Rusku

Podle Lipavského nelze zatím definovat jeden konkrétní okamžik, kdy by se rozběhla evakuace diplomatického sboru. Jde prý o proces, který má stupně a přípravné fáze. Pokud by evakuace nastala, týkala by se zastupitelského úřadů v Kyjevě a generálního konzulátu ve Lvově.

„Nejdřív by odcházeli rodinní příslušníci, jako poslední velvyslanec, podle toho, jak by se situace vyvíjela. Co se týče počtů, tak se bavíme o počtu někde nad stovkou lidí,“ sdělil Lipavský. Dodal ale, že problematika je složitější, protože na Ukrajině je i velké množství dalších Čechů, kteří tam pracují nebo pobývají.

Plán Česka v případě ruské invaze na Ukrajinu podle něj závisí na postupu spojenců, kteří jsou pro Česko bezpečnostním garantem. „Jsme připraveni podpořit sankční režimy, které by byly uplatněny vůči Ruské federaci,“ sdělil s tím, že hrozba tvrdých ekonomických sankcí je hlavním nástrojem, kterým má západní společenství šanci odvrátit agresi Ruska vůči Ukrajině. Podobu sankcí nechtěl specifikovat, protože jednání probíhají a jsou v neveřejném režimu.