Ukrajina začne znovu útočit na rafinerie v Rusku, oznámil Zelenskyj


15. 10. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ukrajina začne znovu útočit na rafinerie v Rusku, uvedl v rozhovoru, který ve čtvrtek ráno zveřejnil deník Financial Times (FT), ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tyto údery na několik dnů přerušil kvůli energetickému příměří, které ohlásil v neděli americký prezident Donald Trump. Ukrajina poukazovala, že agresor však i nadále útočil na její energetickou infrastrukturu.

Zelenskyj deníku sdělil, že Kyjev pozastavil útoky na ruské rafinerie na tři dny. Ukrajinský prezident poukázal, že navzdory tomuto kroku jeho země přestala dostávat upozornění od Spojených států o vypálení ruských balistických raket. To Ukrajině ztěžuje organizování zásahů své protivzdušné obrany.

Podle Zelenského ukrajinští vojenští představitelé dostali z Washingtonu varování, že přestanou dostávat zpravodajské informace, pokud ukrajinská armáda nezastaví údery na ruské rafinerie.

Zelenskyj také poukázal, že Ukrajina zaznamenala zpomalení internetového připojení pro vojenské účely prostřednictvím služeb poskytovaných Američany. „Není to technická záležitost, je to o vůli,“ prohlásil ukrajinský prezident ohledně připojení k internetu.

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Zelenskyj uvedl na otázku, zda by mohl znovu nařídit zastavení úderů na ruské rafinerie, že by tak učinil jen výměnou za větší dodávky střel do protivzdušného systému Patriot.

Americký miliardář Elon Musk ve středu poukázal, že jeho služba Starlink, která poskytuje internetové připojení z vesmíru, slouží především pro civilní účely. Podobný systém pro vojenské účely označovaný jako Starshield kontroluje americká vláda. Podle agentury Reuters ale není rozdíl mezi oběma službami vždy dobře patrný.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Na Ukrajině vnímají s obrovským znepokojením to, co nyní přichází ze Spojených států – ať už jde o energetickou dohodu, ale zejména pokud jde o omezení sankcí vůči Rusku a plány na další jakési uvolnění embarga na ruský ropný (především) vývoz. Na Ukrajině chápou, že jsou určité vnitropolitické velice silné důvody, proč se Trump a jeho lidé právě teď takto chovají. Nicméně upozorňují na to, že v důsledku těchto amerických záležitostí hynou na Ukrajině lidé,“ zmínil zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín.

„Všichni Ukrajinci viděli, že Rusko od první minuty žádné energetické příměří nedodržovalo, protože okamžitě zaútočilo na elektrárnu u Charkova,“ připomněl Dorazín.

„Najdeme cestu ven“

Zelenskyj FT řekl, že bojovat proti ruské invazi by bez americké pomoci bylo velmi obtížné. Podle něj spory mezi Spojenými státy a Evropou či Ukrajinou napomáhají ruskému vládci Vladimirovi Putinovi, aby sjednotil Rusko a ukázal tamní veřejnosti, že je úspěšný.

„Najdeme z toho cestu ven,“ řekl Zelenskyj k současným problémům s připojením k internetu či zastavení toku zpravodajských informací z USA. Podle něj Trump cítí instinktivní náklonnost k autokratům a velmi majetným lidem. „On (Trump) o tom mluví otevřeně a hlasitě, že má takové lidi rád,“ dodal ukrajinský prezident.

Zelenskyj ve středu jednal v Londýně s britským premiérem Andym Burnhamem. Očekává se, že hlava Ukrajiny vystoupí na summitu EU, který se koná ve čtvrtek a v pátek v Bruselu.

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