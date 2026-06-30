Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA


30. 6. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud USA v úterý odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států, informovala agentura Reuters. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem tamní ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států.

Trump se od návratu do Bílého domu loni v lednu zaměřil na opatření proti nelegální migraci, což bylo jedno z hlavních témat jeho předvolební kampaně. Součástí tohoto tažení byla i snaha odebrat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA, jejichž rodiče občany nejsou. V této věci Trump hned první den svého druhého mandátu podepsal exekutivní příkaz, tedy obdobu prezidentského dekretu.

Daný výnos uvádí, že úřady by neměly automaticky uznávat děti narozené v USA jako americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není rovněž občanem USA, případně nemá v zemi trvalý pobyt.

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Nižší soudy po hromadné žalobě podané rodiči a dětmi, jejichž občanství by exekutivní příkaz ohrozil, shledaly, že Trumpův výnos porušuje ustanovení příslušného dodatku americké ústavy.

Trump zmíněnou garanci občanství narozením na území USA kritizoval a mimo jiné tvrdil, že brzdí úspěšný rozvoj Spojených států, když princip označil za „kotvu na americkém krku“. Už na konci dubna ale připustil, že u Nejvyššího soudu USA se svým postojem neuspěje.

Dokonce si v tomto sporu osobně přišel vyslechnout ústní jednání u Nejvyššího soudu. Tamní média tehdy psala, že se stal prvním úřadujícím prezidentem USA, který k takovému líčení u nejvyšší soudní instituce Spojených států přišel.

Zákaz účasti transgenderových osob v ženských týmech

Nejvyšší soud v úterý rovněž otevřel americkým státům cestu k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech, a potvrdil tak zákony v Idahu a Západní Virginii, které už takovou účast zakázaly. Trump to označil za velkou výhru.

Verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, jenž se naopak postavily za transgenderové studenty, kteří napadli zákazy ve zmíněném Idahu a Západní Virginii jako porušení ústavy USA a federálních protidiskriminačních zákonů.

Oba jmenované státy ve svých zákonech rozdělují sportovní týmy na veřejných školách a univerzitách podle takzvaného biologického pohlaví a výslovně zakazují studentům mužského pohlaví účast v ženských týmech. Podobné zákony jako Idaho a Západní Virginie má dalších 25 amerických států.

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Ilustrační foto

Vláda republikánského prezidenta Trumpa, která dle Reuters zakročila proti posilování práv transgenderových osob, jednotlivé státy USA v jejich politice omezování účasti transgenderových sportovců podpořila.

Trump bezprostředně po svém návratu do Bílého domu loni v lednu označil genderovou identitu za lež, zrušil řadu opatření na podporu rovnosti a ochranu práv LGBT+ osob včetně účasti na sportovních aktivitách a oznámil, že Spojené státy budou uznávat pouze dvě neměnná pohlaví, a to ženské a mužské.

Nejvyšší soud zároveň zrušil limity na financování volebních kampaní politickými stranami v koordinaci s kandidáty. Zvrátil tak předchozí rozhodnutí z roku 2001, které limity potvrdilo. Zrušení limitů dle agentury Bloomberg zřejmě pomůže republikánům v listopadových volbách do Kongresu.

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Prezident USA Donald Trump

Pondělní verdikty

Už v pondělí u Nejvyššího soudu USA narazila Trumpova snaha zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové. Soud odmítl případ projednat, čímž zůstává v platnosti verdikt poroty, podle něhož musí prezident zaplatit pět milionů dolarů (106 milionů korun).

V pondělí rovněž soud rozhodl, že jednotlivé státy mohou započítávat volební hlasy došlé poštou i později, než v samotný den voleb. Vyslovil se tak proti stanovisku Trumpa, který tento způsob sčítání hlasů opakovaně napadal. Zamítl také Trumpovo odvolání guvernérky centrální banky USA Lisy Cookové, další propouštění nařízené šéfem Bílého domu ale povolil, informovala agentura AP.

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