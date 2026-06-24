Ruský soud poslal opozičního politika Kruglova na sedm let do vězení


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Moskevský soud poslal na sedm let do vězení místopředsedu opoziční strany Jabloko politika Maxima Kruglova za dva příspěvky na sociální síti o ruské válce proti Ukrajině. Jabloko je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Prokurátorka navrhovala, aby si Kruglov odpykal osm let za šíření „falešných zpráv“ o ruské armádě, uvedl ve středu server Meduza.

Kruglov byl od loňského října ve vazbě kvůli dvěma příspěvkům: v jednom psal o válečných zločinech v ukrajinském městě Buča, které ruští vojáci krátce okupovali na jaře 2022 po ruské invazi na Ukrajinu, ve druhém zveřejnil snímek poničeného Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny po ruském obléhání a zmínil údaje OSN o zabitých civilistech.

Kruglov vinu odmítl. „Toto je peklo, o tom se nesmí mluvit. O jakém šíření úmyslně lživých informací je tady řeč?“, ptal se politik, kterého do soudní síně přišli podpořit příbuzní, přátelé a spolupracovníci, včetně bývalého předsedy a zakladatele Jabloka Grigorije Javlinského. Kruglov vedl poslanecký klub Jabloka v moskevském sněmu v letech 2019 až 2024.

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Jabloko

Tvrdé tresty za kritiku války a režimu

Za „falešné“ či „lživé“ označují ruské úřady všechny informace o válce proti Ukrajině, které odporují oficiálnímu výkladu událostí. Moskva popírá, že by ruští vojáci útočili na civilisty, natož aby se dopouštěli válečných zločinů, jakkoli OSN ověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského vůdce Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.

Krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země přijali ruští zákonodárci nové zákony, které hrozí tvrdými tresty za kritiku války a režimu. Podle kritiků mají tyto kroky umlčet veškeré projevy nesouhlasu.

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