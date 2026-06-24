Ruský soud poslal opozičního politika Kruglova na sedm let do vězení

Moskevský soud poslal na sedm let do vězení místopředsedu opoziční strany Jabloko politika Maxima Kruglova za dva příspěvky na sociální síti o ruské válce proti Ukrajině. Jabloko je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Prokurátorka navrhovala, aby si Kruglov odpykal osm let za šíření „falešných zpráv“ o ruské armádě, uvedl ve středu server Meduza.
Kruglov byl od loňského října ve vazbě kvůli dvěma příspěvkům: v jednom psal o válečných zločinech v ukrajinském městě Buča, které ruští vojáci krátce okupovali na jaře 2022 po ruské invazi na Ukrajinu, ve druhém zveřejnil snímek poničeného Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny po ruském obléhání a zmínil údaje OSN o zabitých civilistech.
Kruglov vinu odmítl. „Toto je peklo, o tom se nesmí mluvit. O jakém šíření úmyslně lživých informací je tady řeč?“, ptal se politik, kterého do soudní síně přišli podpořit příbuzní, přátelé a spolupracovníci, včetně bývalého předsedy a zakladatele Jabloka Grigorije Javlinského. Kruglov vedl poslanecký klub Jabloka v moskevském sněmu v letech 2019 až 2024.
Tvrdé tresty za kritiku války a režimu
Za „falešné“ či „lživé“ označují ruské úřady všechny informace o válce proti Ukrajině, které odporují oficiálnímu výkladu událostí. Moskva popírá, že by ruští vojáci útočili na civilisty, natož aby se dopouštěli válečných zločinů, jakkoli OSN ověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského vůdce Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.
Krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země přijali ruští zákonodárci nové zákony, které hrozí tvrdými tresty za kritiku války a režimu. Podle kritiků mají tyto kroky umlčet veškeré projevy nesouhlasu.