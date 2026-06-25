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Rusko během války v Gruzii mučilo a vraždilo zajatce, rozhodl evropský soud


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Padl další rozsudek Evropského soudu pro lidská práva proti Rusku. Tentokrát ho uznal vinným z konkrétních případů mučení a vražd gruzínských válečných zajatců – vojáci Moskvy se jich dopustili během války v roce 2008. Jako důkaz posloužily mimo jiné videonahrávky.

V srpnu 2008 Rusko vyslalo jednotky na podporu separatistů z Jižní Osetie. Gruzie během pár dnů válku prohrála a region se spolu s Abcházií de facto připojil k Rusku. Konflikt si vyžádal několik set mrtvých včetně civilistů a okamžitě se objevily zprávy o možných válečných zločinech.

Že Moskva nese přímou zodpovědnost za mučení a vraždy v týdnech po konci bojů, už Evropský soud pro lidská práva rozhodl v lednu 2021. Tentokrát, na základě žalob rodin, řešil konkrétní případy válečných zajatců právě z doby aktivní fáze války.

Je to poprvé od rozsudku z roku 2021, kdy soud v jednotlivých případech zkoumal otázku jurisdikce Ruské federace ve vztahu k válečným zajatcům a automaticky neodmítl posoudit vedení nepřátelských akcí, říká k celé věci předsedkyně asociace mladých právníků Gruzie Tamar Onianiová.

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Podle rozsudku ruští vojáci pět zajatců mučili a další tři poté ještě zavraždili. O jejich přímém zapojení po boku separatistů vypovídali mimo jiné právě týraní zajatci. Popisovali ponižování, bití či pálení kůže.

Podle redaktora Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa nebyli ruští vojáci za podobné zločiny trestáni ani v ostatních konfliktech. „Nikdo z těch ruských vojáků nebyl odsouzen a naopak byli vlastně bráni, že to byli ti hrdinové, kteří zachraňovali Rusko. (...) Bylo jim dáno najevo, že pokud se něco takového stane, tak s tím rozhodně nebudou mít žádný problém,“ vysvětlil.

Za zajatce mělo zodpovědnost Rusko

Mučení třiadvacetiletého Giorgiho Antsukhelidzeho, který byl v zajetí zavražděn a později získal Řád národního hrdiny, potvrzují podle soudu mimo jiné i videonahrávky. Na jednom z videí sedí na zemi venku, pokrytý krví, s rukama svázanýma za zády. Vyslýchají ho muži ve vojenských uniformách. Někteří mu nadávají, šlapou na krk a skáčou na záda, zjevně ve snaze přimět ho políbit zem.

Soud nyní potvrdil, že Moskva měla nad územím i zajatci efektivní kontrolu a proto nese i zodpovědnost. V rozsudku uložil Rusku vyplatit rodinám vojáků kompenzace v řádech desetitisíců eur.

Rusko ale bylo po invazi na Ukrajinu vyloučeno z Rady Evropy, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva navíc Moskva ignorovala už dřív. Šance na jejich vymáhání je tak v současné době mizivá.

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Stejně to dopadlo i u rok starého verdiktu, podle nějž Rusko masivně porušuje lidská práva ve své útočné válce proti Ukrajině. I v tomto případě tak zůstávají zabíjení, mučení, znásilňování nebo únosy ukrajinských občanů zatím bez trestu.

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