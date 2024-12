Rusko se v Gruzii snaží dokončit plán z roku 2008, říká expert

Ukrajina zavedla sankce proti proruským gruzínským činitelům v čele s miliardářem Bidzinou Ivanišvilim. Restrikce už dříve schválilo také Pobaltí. Podle experta Jana Šíra gruzínská vláda de facto uzurpovala moc a sankce budou hrát důležitou roli v přístupu mezinárodního společenství. Rusko se v Gruzii snaží dokončit to, co se mu nepodařilo během války v roce 2008, tedy dostat pod kontrolu celou zemi, míní Šír.

Demonstrace v kavzkazské zemi neustávají od 28. listopadu, kdy vláda oznámila, že do roku 2028 pozastavuje přístupové rozhovory s Bruselem. Protesty odstartovaly už říjnové volby, které podle opozice provázelo masové porušení zákona. Kritici vlády volají po vyhlášení nových voleb, což Tbilisi odmítá.

„Bezpečnostní složky konají efektivně ne podle zákona, ale podle přání nejvyšších představitelů Gruzínského snu. Předseda vlády prohlásil, že je třeba zasáhnout proti organizátorům toho, co on sám považuje za nepokoje, a tohle je příklad toho, že represe už nesměřuje jen na obyčejné lidi,“ podotkl expert na mezinárodní vztahy Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Gruzínská zvláštní vyšetřovací služba podle serveru Civil.ge ve čtvrtek oznámila, že na základě 319 obdržených oznámení o porušení práv zahájila vyšetřování, zda se policisté během protestů dopouštěli zneužívání pravomocí a zásahů do práce novinářů. Vyslechla 140 lidí, včetně pěti novinářů, a analyzuje záběry dostupné na internetu a dokumenty poskytnuté ministerstvem vnitra.

Pobaltské státy a Ukrajina zavedly podle Šíra sankce z toho důvodu, že mají ustavený sankční mechanismus na národní úrovni. „Na evropské úrovni jakékoli podobné snahy blokují další prorusky orientované státy, a to Slovensko a Maďarsko. Myslím, že sankční politika bude určitě tvořit důležitou součást politiky mezinárodního společenství vůči vládě, která de facto uzurpovala moc a snaží se překlopit zahraničně-politické směřování Gruzie směrem na Rusko,“ upozornil expert.

Šír: Rusifikace Gruzie sílí

Po válce v roce 2008 Rusko okupuje pětinu území Gruzie. Podle Šíra je země stále více rusifikována, a to i proto, že v ní nyní žije řada ruských uprchlíků, kteří po roce 2022 opustili vlast kvůli plnohodnotné invazi na Ukrajinu a následném vyhlášení mobilizace.

„To, co probíhá v těchto dnech v Tbilisi, je výrazem ruské snahy dokončit to, co se nepodařilo v roce 2008, a dostat zbytek Gruzie pod ruskou kontrolu. Ty páky, které Rusko uplatňuje v Gruzii a které uplatnilo i během posledního volebního klání, jsou poměrně pestré, ať už jde v případě okupovaných území o vojenskou sílu, tak v dalších částech země o masivní finanční přítomnost, korupci politických aktérů a působení v informační oblasti,“ popisuje expert.