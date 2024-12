Protesty v Gruzii nesou prvky Majdanu, říká Procházková

Protesty mají od minulého čtvrtka každý den stejný scénář, kdy proti tisícům lidí v ulicích po pár hodinách zasáhnou těžkooděnci, speciální síly a policie, kteří jsou vyzbrojení vodními děly, informoval zpravodaj ČT Karel Rožánek.

„Používají gumové projektily, slzné granáty. Přesto odhodlání části gruzínské společnosti bojovat za svou evropskou budoucnost nepolevuje. Podle nich je to poslední šance pro jejich zemi, protože kdyby prohráli, tak z jejich pohledu je vládnoucí strana Gruzínský sen bude orientovat jinak, než chtějí, tedy na Rusko,“ uvedl Rožánek. Podle nových informací úřadů bylo při demonstracích zraněno dalších 26 lidí.

V ulicích ponocují podle Procházkové desetitisíce lidí. Zatčeno jich bylo na dvě stě. „Zatím to nevypadá, že by se chtěli vzdát, že by protesty oslabovaly,“ popsala vývoj novinářka. Podle AFP se Gruzínci organizují přes sociální sítě.

Proevropská prezidentka Salome Zurabišviliová vyzvala západní země, aby protestující podpořily. „Je to vzpoura celé země. Nikdy jsem neviděla tak rozsáhlé hnutí v gruzínských městech. Jsme svědky represí prováděných speciálními jednotkami, které se zdají být pod vlivem drog, o čemž svědčí jejich brutalita,“ míní prezidentka.