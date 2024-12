Protesty v Gruzii provází brutalita, ombudsman mluví o mučení

Kvůli násilným zásahům proti demonstrantů zavedla trojice baltských zemí proti Gruzii sankce. O možnosti jejich zavedení zeměmi sedmadvacítky mluvila i nová šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová. „Je jasné, že použití násilí proti poklidným protestům není přijatelné a gruzínská vláda by měla respektovat vůli Gruzínců a gruzínskou ústavu,“ řekla v neděli Kallasová.

Zkopán do bezvědomí

Jeden z demonstrantů vypověděl pro BBC, že byl opakovaně kopán do hlavy, a to i poté, co upadl do bezvědomí. „Když jsem napotřetí otevřel oči, necítil jsem nohy ani ruce, nemohl jsem ani pohnout hlavou,“ řekl osmadvacetiletý podnikatel Avandtil Kuchava.

Po internetu se šíří mnoho videí s podobnými zásahy bezpečnostních složek. Krutost při potlačování protestů vyvolává srovnání s autoritářskými režimy, zejména s Ruskem a Běloruskem. Kritici vlády tvrdí, že se styl zásahů řídí ruskou příručkou.

Muž středního věku v oranžové bundě je udeřen pěstí a sražen na zem, když se snaží projít velkým davem nastoupených těžkooděnců. Mladý muž ležící na zemi je opakovaně kopán do hlavy, zatímco mladá žena prosí, aby útočníci přestali. I to jsou výjevy, které lze při ostrých střetech na třídě Rustaveli před gruzínským parlamentem spatřit.