Demonstrace v Tbilisi v noci pokračovaly, policisté znovu nasadili vodní děla

V Gruzii pokračovaly demonstrace proti vládní straně Gruzínský sen, která podle kritiků přivádí zemi do ruské sféry vlivu – pozastavila například rozhovory o vstupu do Evropské unie na příští čtyři roky. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová varovala, že sedmadvacítka by mohla na Tbilisi uvalit sankce kvůli policejnímu násilí na demonstracích.