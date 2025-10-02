Agentura Reuters zmapovala pohyb tankeru, který ve středu zadrželo francouzské námořnictvo. Plavidlo se pohybovalo kolem Dánska během nedávných přeletů dronů, jež vedly k uzavření několika letišť v zemi. Agentura napsala, že loď mohla být do incidentů zapojena. Kodaň i Paříž se k tomuto podezření odmítly nevyjádřily. Francouzská policie však zatkla kapitána a prvního důstojníka plavidla, které je podle tamní vlády součástí ruské „stínové flotily“.
Reuters: Zadržený ruský tanker plul u Dánska během přeletu dronů
„Děkujeme našim námořním komandům a posádkám francouzského námořnictva, které o víkendu zasáhly na palubě ruského tankeru stínové flotily, který je v současné době zakotven u Saint-Nazaire,“ napsal francouzský premiér Sebastien Lecornu na síti X. „Jejich zásah přispěl k zatčení dvou členů posádky,“ dodal.
Francouzský prokurátor Stephane Kellenberger, jehož úřad vede vyšetřování případu tankeru Boracay, uvedl, že dva zadržení se identifikovali jako kapitán lodi a její první důstojník. Jsou obviněni z toho, že neposkytli doklad o státní příslušnosti plavidla a neuposlechli výzvy francouzských bezpečnostních složek. Dodal, že jejich vazba byla prodloužena.
Loď Boracay, na kterou uvalily sankce Velká Británie a Evropská unie, vyplula podle údajů serveru MarineTraffic 20. září z ruského přístavu Primorsk v Kaliningradské oblasti. Boracay se 22. září nacházela přibližně devadesát kilometrů jižně od Kodaně, když aktivita dronů ve večerních hodinách donutila uzavřít letiště města.
Večer 24. září se Boracay plavila na jih podél západního pobřeží Dánska, když byly hlášeny drony letící severně od dánského přístavního města Esbjerg a v blízkosti několika okolních letišť.
Podezřelé plavidlo bylo zadrženo v sobotu 27. září a ve středu na její palubu vstoupil „návštěvní tým“, sdělil agentuře AFP vojenský zdroj. V současnosti pluje pod vlajkou Beninu.
Zdrženlivost francouzských úřadů
Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítal vyšetřování plavidla a sdělil, že ruská „stínová flotila“ čítá šest set až tisíc lodí. Francouzské a dánské úřady se odmítly vyjádřit k tomu, zda francouzské vyšetřování souvisí s vpády dronů.
Macron ve čtvrtek uvedl, že je důležité dostat se na kloub tomu, co se stalo v Dánsku, a dodal, že ruská stínová flotila představuje důležitou součást obchodního modelu Moskvy a že by na ni měl být vyvíjen tlak.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu uvedl, že nemá žádné informace o dané lodi. Dodal, že ruská armáda musí někdy zasáhnout, aby obnovila pořádek, když zahraniční země podniknou to, co popsal jako „provokativní akce“.