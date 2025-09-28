Dánsko příští týden zakáže veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistilo bezpečnost neformálního summitu šéfů států a vlád Evropské unie v Kodani. U několika dánských vojenských zařízení byly v noci na neděli opět pozorovány drony neznámého původu, sdělilo ministerstvo obrany bez dalších podrobností. S podobnými incidenty se severská země potýkala celý týden.
Dánsko kvůli summitu EU zakáže lety civilních dronů
„Dánsko bude příští týden hostit evropské lídry a my budeme věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti. Proto od pondělí do pátku uzavřeme dánský vzdušný prostor pro všechny lety civilních dronů,“ oznámilo ministerstvo dopravy.
V Kodani se ve středu a ve čtvrtek sejdou k neformálnímu jednání šéfové států a vlád EU. Mezi tématy schůze má být ochrana kritické infrastruktury a posílení společné evropské obranné připravenosti.
Hybridní útoky, míní vláda
Dánské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že není jasné, kdo za nově spatřenými drony stojí. Posíleny byly kapacity na odhalování bezpilotních prostředků. Dále se k věci nevyjádřilo.
Podle agentury Ritzau také dánská policie nezávisle na armádě sdělila, že v noci obdržela několik hlášení o dronech. Žádný z těchto incidentů si ale tentokrát nevyžádal uzavření vzdušného prostoru nad dánskými letišti.
V pondělí se na několik hodin kvůli dronům uzavřelo kodaňské letiště. V noci ze středy na čtvrtek byla zasažena i další menší letiště. V sobotu pak byl na největší dánské vojenské základně Karup spatřen nejméně jeden dron.
Dánská vláda v týdnu hovořila o hybridních útocích, za nimiž stojí profesionální aktér s dovednostmi potřebnými k vyvolání neklidu v členské zemi NATO. Rusko ve čtvrtečním prohlášení svého velvyslanectví v Dánsku odmítlo některé spekulace, že je za incidenty zodpovědné. Dánská premiérka Mette Frederiksenová je na začátku týdne spojila s podezřelými aktivitami ruských dronů v celé Evropě.
Podporu poskytne i Německo
Německo oznámilo, že na žádost Dánska jeho ozbrojené síly poskytnou nadcházejícímu summitu v Kodani vojenskou podporu. Konkrétně poskytne radarový systém určený k ochraně proti bezpilotním prostředkům (C-UAS), který používá radarové, optické i akustické technologie. Podle agentury DPA Bundeswehr poslal v neděli brzy ráno podpůrné síly a v poledne dorazila do Kodaně fregata Hamburg.
Přítomnost lodi německého námořnictva, která je nasazena v rámci mise NATO Baltská stráž k zabezpečení Baltského moře, vysílá jasný signál bezpečnosti a jednoty v rámci Aliance, řekl mluvčí NATO televizi TV2.
Už dříve oznámilo bez dalších podrobností také Švédsko, že Dánsku poskytne své vojenské protidronové schopnosti.
Severoatlantická aliance už v sobotu oznámila, že v oblasti Baltského moře plánuje po incidentech s drony v Dánsku pokračovat v posilování své bdělosti a že v oblasti nasadí nejméně jednu protiletadlovou fregatu a posílí zde také své platformy pro sledování a průzkum. NATO tak posiluje svou misi Baltská stráž (Baltic Sentry) zahájenou v lednu v reakci na sérii poškození elektronických kabelů, telekomunikačních spojů a plynovodů na dně Baltského moře.