Dánská premiérka Mette Frederiksenová na čtvrtečním summitu Evropského politického společenství (EPC) v Kodani odmítla nápad Viktora Orbána, aby Evropská unie uzavřela s Ukrajinou pouze strategické partnerství namísto členství v EU. Před summitem zopakovala, že v Evropě probíhá hybridní válka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na jednání řekl, že Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu. Česko s dalšími šestnácti zeměmi vydalo prohlášení o boji proti migraci.
Evropští lídři jednali v Kodani o Ukrajině či nelegální migraci
Evropa podle Zelenského musí dělat pravý opak, než Moskva očekává, tedy jednat společně a rozhodně. Rusko není hrozbou jen pro Ukrajinu, ale pro nás všechny, zdůraznila dříve Frederiksenová, která schůzku pořádá.
Polský premiér Donald Tusk na summitu sdělil, že Polsko ve čtvrtek registruje další incident spojený s Ruskem v Baltském moři. Ruské provokace jsou podle Tuska téměř každodenní záležitostí.
Česko na jednání nemělo zástupce kvůli povinnostem, které má premiér Petr Fiala (ODS) den před českými parlamentními volbami.
Boj proti nelegální migraci
Sedmnáct evropských států včetně Česka plánuje společně posilovat ochranu hranic. Uvedly to ve společném prohlášení, které zveřejnily v závěru summitu.
Země chtějí přijmout co nejrozhodnější opatření proti pašerákům a k zabezpečení hranic. „Je třeba zajistit, aby příslušné úřady měly pravomoci, data a kapacity,“ stojí v dokumentu. Státy chtějí hledat nové cesty, jak efektivně působit proti pašeráckým gangům. Plánují také zaujmout jednoznačný postoj k návratové politice a využívat při tom všechny dostupné diplomatické i vízové páky. A navazovat nová a inovativní partnerství i se třetími zeměmi s cílem urychlit zpracování žádostí a zmírnit domácí migrační tlaky.
Migraci chtějí signatářské země potírat už ve zdrojových zemích a na tranzitních trasách. Na prohlášení se spolu s Českem shodli zástupci Andorry, Rakouska, Belgie, Bulharska, Kypru, Dánska, Německa, Řecka, Itálie, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Švédska a Spojeného království.