Francouzští vojáci u pobřeží Bretaně vstoupili na palubu zabaveného tankeru, který je podle tamních úřadů součástí takzvané ruské stínové flotily. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své reportéry. Zabavené plavidlo Paříž podezírá z podílu na ilegálních přeletech dronů nad dánskými civilními a vojenskými letišti z minulého týdne.
Francouzští vojáci obsadili tanker. Spojují ho s drony v Dánsku a ruskou stínovou flotilou
Vojáci v uniformách a kuklách ve středu odpoledne hlídkovali na palubě lodi, hlásili reportéři AFP. Podezřelé plavidlo bylo zadrženo už v sobotu a ve středu na její palubu vstoupil „návštěvní tým“, sdělil AFP vojenský zdroj.
Plavidla Boracay o délce 244 metrů, které v současnosti pluje pod vlajkou Beninu, se týkají evropské sankce, protože patří k flotile, kterou Moskva používá k obcházení západních sankcí namířených proti prodeji ropy, píše AFP. Toto plavidlo, které podle serveru Opensanctions několikrát změnilo svůj název a vlajku, je také podezřelé z účasti na nedávných přeletech dronů v Dánsku, uvádí specializovaný web The Maritime Executive.
Tanker mířil do Indie
Podle analýzy dat ze specializovaného námořního webu VesselFinder, kterou provedla AFP, opustil tanker ruský přístav Primorsk poblíž Petrohradu 20. září a mířil do Indie. U dánského pobřeží se plavil mezi 22. a 25. zářím, tedy v době, kdy země zaznamenávala podezřelé přelety dronů. Například hned první takový přelet z 22. září vedl k uzavření kodaňského letiště.
Původ zůstává dodnes neznámý, podezření dánských úřadů však brzy padlo na Rusko, které předtím bylo obviněno z proniknutí asi dvaceti dronů do polského vzdušného prostoru a také tří bojových letadel do estonského vzdušného prostoru.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po incidentech v Dánsku s odvoláním na informace od rozvědky řekl, že Rusko používá k vysílání dronů do evropských zemí tankery. Je proto podle něj důležité, aby západní sankce tvrdě dopadly na ruskou tankerovou flotilu.
Dánsko, nynější předsednická země Evropské unie, pro tento týden zakázalo veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistilo bezpečnost středečního neformálního summitu EU a čtvrtečního jednání lídrů evropských zemí v rámci Evropského politického společenství (EPC) v Kodani.