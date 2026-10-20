Zelenskyj jednal s americkými vyjednavači v Oslu

Ukrajinská delegace v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským jednala v Oslu se zvláštními zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, který se připojil dálkově, o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině. Norský premiér Jonas Gahr Störe avizoval, že cílem jednání je přivést diplomatické snahy o ukončení konfliktu „na konstruktivnější cestu“.
Jednání v Oslu pořádá premiér Störe spolu s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Diplomatická setkání s cílem ukončit ruskou válku na Ukrajině se v minulosti konala v několika různých zemích. „Norsko a Finsko mají radost, že mohou v této práci pokračovat,“ řekl Störe.
Server Axios s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele napsal, že Witkoff plánuje z Osla odletět do Ruska, kde by se chtěl sejít s tamním vládcem Vladimirem Putinem. Kreml dle svého mluvčího Dmitrije Peskova doufá, že se v blízké době podaří zorganizovat schůzku s Witkoffem. Trumpův zmocněnec by na ní mohl Putina informovat o tom, jaké pozice zastává Ukrajina a evropští politici.
Trump v poslední době opakovaně slovně zaútočil na Zelenského. Jejich vztah se opět vyostřil. Ukrajinští činitelé uvádějí, že některá rozhodnutí americké strany komplikují obranu před ruskou agresí. Zmiňují změny ve sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou a zpomalení amerického družicového systému Starshield, který ukrajinská armáda využívá ke komunikaci na bojišti. Trump tato tvrzení ukrajinské strany popřel.