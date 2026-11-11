Česko a Ukrajina rozšíří spolupráci v energetice


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Šéf ministerstva průmyslu Karel Havlíček (ANO) a ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal podepsali několik memorand o spolupráci v energetice. Týkají se jaderné a vodní energetiky a obnovitelných zdrojů, řekl Havlíček po skončení oficiální části česko-ukrajinského podnikatelského fóra.

Havlíček přijel do země, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi, v úterý spolu se zástupci českých firem. Dvoudenní podnikatelská mise má podle ministra také politický význam, kterým je vyjádření podpory napadené Ukrajině.

„Memoranda se týkala energetické spolupráce, ta už ale funguje několik měsíců, já jsem s Denysem Šmyhalem v úzkém kontaktu,“ připomněl Havlíček. Memoranda podepsaly české ministerstvo průmyslu a obchodu a ukrajinské ministerstvo energetiky, ale také české a ukrajinské firmy.

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Ilustrační snímek

Na Ukrajinu dodává zařízení například česká firma Tedom, která vyrábí kogenerační jednotky, které umí vytvářet elektřinu i teplo. Ta jsou pro Ruskem napadenou zemi důležitá, protože mohou napájet kritickou infrastrukturu i v případě, že je distribuční síť narušená. Společnost jich na Ukrajinu dodala už zhruba 150.

„To odpovídá zhruba roční produkci jedna terawatthodina elektrické energie, což je asi šest okresních měst, které naše jednotky jsou schopny zásobovat elektrickou energií,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Jiří Malíček.

Tématem byl i plyn – konkrétně třeba to, aby společnost MND mohla na Ukrajině rozšířit oblasti jeho těžby.

Rusové na Ukrajině útočí zejména na energetickou infrastrukturu, podle zvláštního zmocněnce Hospodářské komory pro Ukrajinu Tomáše Kopečného je ale pro Ukrajince závažným tématem i vodní hospodářství. „Už druhou zimu vedou Rusové velmi intenzivní kampaň proti vodohospodářské infrastruktuře. V momentě, když nemáte v obytných oblastech vodu, tak musíte odejít,“ řekl.

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Těžba, ilustrační foto

Zbrojařství a obchod

Na podnikatelské fórum na Ukrajině přijelo zhruba 170 účastníků. Českých firem je asi padesát, a to z oblasti energetiky, těžby, strojírenství, zdravotnictví nebo zbrojařského průmyslu. Právě zbrojaři dodávají na Ukrajinu třeba velkorážovou munici, techniku nebo drony od společností STV Group nebo Tatra Defence Vehicles.

Příležitostí pro české firmy je i poválečná obnova Ukrajiny. O další spolupráci bude šéf resortu průmyslu jednat i s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým.

Česko ze vzájemného obchodu s Ukrajinou těží. Do země totiž víc vyváží. Loni tam exportovalo zboží za víc než 63 miliard korun. Naopak z Ukrajiny do Česka mířil export v hodnotě asi 39 miliard.

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Horizont ČT24 | 11. listopadu | 28.

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