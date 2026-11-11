Vstupujeme do éry dějinného zlomu, kdy se stálost mezinárodních institucí pomalu rozpadá pod tlakem tří ohnisek napětí: Ukrajiny, Blízkého východu a Indo-Pacifiku. V podcastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont rozebírá odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza pozadí nové knihy „Na pokraji výbuchu“, ve které odpovídá na otázky novináře Martina Jonáše. Proč je AI pro 21. století tím, čím byla jaderná energie pro to minulé? A stane se Čína nejmocnější zemí světa? Ptá se Hana Scharffová.
Za Horizont je podcast zahraniční redakce ČT24, který přináší aktuální témata v širších souvislostech. Každý týden nabízí rozhovory se členy zahraniční rubriky zpravodajství ČT, zpravodaji České televize i dalšími odborníky na dění za hranicemi. Přinášíme kontext a pohled na současné světové události očima těch, kteří o nich vědí nejvíc.