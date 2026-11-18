Šéf Kremlu Vladimir Putin ve středu na bilaterální schůzi jednal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Oba uvedli, že chtějí spolupracovat na vytvoření multipolárního světa. Čínský prezident ve středu zahájil dvoudenní summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který země hostí. Ve čtvrtek se uskuteční další jednání Sia a Putina, jeho součástí bude i americký prezident Donald Trump.
Podle čínského prezidenta obě země spolupracují „plynule a pozitivně“ v zahraniční politice. Si dodal, že rusko-čínské vztahy „zůstaly pevné po dobu bouří“.
Putin se v projevu vyjádřil i směrem ke čtvrteční schůzi. „Očekávám, že trojstranné jednání mezi vůdci Ruska, Číny a Ameriky, které je naplánováno na okraji summitu, bude velmi užitečné,“ sdělil. Zmínil v něm také západní sankce proti Rusku, které podle něj nedokázaly zničit ruskou ekonomiku, a odmítl politiku „ultimát“.
Si přislíbil reformy
Na samotném summitu čínský prezident uvedl, že „bychom se měli snažit odstranit obchodní a investiční bariéry, abychom podpořili otevřenou asijsko-pacifickou ekonomiku“. Podle něj Čína, která je často kritizována za bariéry pro zahraniční firmy na svém domácím trhu, zrychluje budování svého otevřeného trhu a navyšuje „dovoz kvalitního zboží a služeb“. Si v tomto ohledu slíbil další reformy.
Čínský prezident se dále domnívá, že je nutné hledat řešení, ze kterých budou mít prospěch všechny zapojené strany a které budou směřovat k „inkluzivnímu a vyrovnanému rozvoji“. „Měli bychom aktivně budovat partnerství pro vědeckou a technologickou inovaci, prohloubit spolupráci v digitální ekonomice a umělé inteligenci,“ uvedl dále. Očekává se, že na summitu budou lídři řešit ekonomické a obchodní otázky.
Společenství APEC má celkem 21 členských ekonomik. Součástí organizace jsou například Čína, Spojené státy, Austrálie, několik latinskoamerických států, Japonsko, Kanada či Indonésie. V organizaci působí také Tchaj-wan. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za součást svého území.