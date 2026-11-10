Poprvé po téměř pěti letech prodali soukromí těžaři na Ukrajině část plynu do zahraničí. V říjnu to umožnila ukrajinská vláda kvůli poklesu domácí poptávky. Jednou z největších zahraničních firem v oboru působících na Ukrajině je i česká společnost Moravské naftové doly. Nedávno podepsala memorandum o spolupráci se státní firmou Naftogaz. Nejvíce plynu česká firma zatím získává na západní Ukrajině. Ještě větší potenciál podle ní nabízejí východní regiony. Vláda povolila export hlavně kvůli tomu, že se poptávka továren jako hlavních odběratelů snížila. Mnozí po útocích buď zastavili nebo omezili provoz. Na komerčním trhu Ukrajiny tak vzniká přebytek, který mohou využít spotřebitelé ze zahraničí.
VideoSoukromí těžaři poprvé po dlouhé době prodali část plynu z Ukrajiny do zahraničí
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